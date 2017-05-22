КНДР назвала успешным испытание баллистической ракеты средней дальности
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. КНДР объявила об успешном пуске баллистической ракеты средней дальности, передает южнокорейское агентство Рёнхап в понедельник.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. КНДР объявила об успешном пуске баллистической ракеты средней дальности, передает южнокорейское агентство Рёнхап в понедельник.
Как передает агентство, речь идет о пуске ракеты типа «Пуккыксон-2». Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском.
Он «одобрил серийное производство этой ракеты», добавляет агентство.
В воскресенье южнокорейские военные заявили о том, что КНДР осуществила пуск баллистической ракеты с западного побережья из района Пукчхан провинции