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01:13 (мск), источник: РИА Новости

КНДР назвала успешным испытание баллистической ракеты средней дальности

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. КНДР объявила об успешном пуске баллистической ракеты средней дальности, передает южнокорейское агентство Рёнхап в понедельник.

Источник: РИА Новости
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Как передает агентство, речь идет о пуске ракеты типа «Пуккыксон-2». Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском.

Он «одобрил серийное производство этой ракеты», добавляет агентство.

В воскресенье южнокорейские военные заявили о том, что КНДР осуществила пуск баллистической ракеты с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета средней дальности принадлежала к типу «Пуккыксон-2» и пролетела около 500 километров. Она упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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