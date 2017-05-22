В Бразилии проходят акции протеста с требованием отставки президента
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Несколько сотен человек в ряде городов Бразилии вышли на демонстрации с требованием отставки президента Мишела Темера, передает агентство Рейтер.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Несколько сотен человек в ряде городов Бразилии вышли на демонстрации с требованием отставки президента Мишела Темера, передает агентство Рейтер.
По данным агентства, демонстрации прошли в нескольких городах, в частности, в
В пятницу, 19 мая, протесты затронули более десяти городов страны. Самые масштабные прошли в
Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении главы государства Мишела Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи.
В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов
В случае импичмента Темера пост временного исполняющего обязанности главы государства на срок до 90 дней должен занять глава палаты депутатов бразильского парламента, после чего должны состояться выборы президента, причем не прямые, а через голосование парламентариев. При этом всенародные выборы президента страны намечены на 2018 год.
В августе прошлого года была отстранена от должности предыдущий президент Дилма Роуссефф.