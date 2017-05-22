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04:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Приангарье планирует подписать соглашения о сотрудничестве между Вьетнамом и Индией

Об этом заявил глава региона Сергей Левченко на встрече с представителями группы центрального аппарата МИД России.

Источник: Reuters

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел встречу с представителями рабочей группы центрального аппарата МИД России. Темой встречи стали вопросы международного сотрудничества Иркутской области. Глава региона отметил, что в рамках развития международных отношений планируется подписание соглашений о сотрудничестве между областью и несколькими провинциями Вьетнама, также ведутся переговоры с Индией. Особый вклад в эту работу вносит представительство МИД в Иркутске. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

«Традиционной формой взаимодействия по международной линии остаются побратимские связи региона. Китай сохраняет первое место по объему внешнеторгового оборота Иркутской области с зарубежными странами. В прошлом году товарооборот между Иркутской областью и КНР составил почти 2,3 млрд долл. США. Наиболее динамичный характер носят торгово-экономические связи с Монголией. На протяжении многих лет доля Иркутской области в экспортно-импортных операциях России и Монголии составляла около 50−60%. Также развивается гуманитарный аспект международного сотрудничества региона, стоит отметить развитые контакты по линии культуры, спорта и молодёжной политике», — подчеркнул Сергей Левченко.

Как сообщил Посол Юрий Мерзляков, в рамках визита в регион рабочая группа, которую он возглавляет, особое внимание уделяет рассмотрению вопросов, связанных с исполнением Указов Президента РФ о координирующей роли МИД в проведении единой внешнеполитической линии. Эта тема обсуждалась в рамках апрельского совещания под руководством министра иностранных дел Сергея Лаврова с руководителями представительств МИД в регионах.

«Мы видим выстроенное взаимодействие представительства МИД и органов власти региона по направлению работы с программой добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Иркутская область показывает стабильный рост в этом направлении», — отметил Юрий Мерзляков.

Огромным плюсом для региона является наличие четырех генеральных консульств, об этом заявил первый секретарь отдела по работе с субъектами Федерации Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов ДСПО МИД России Георгий Кузьминов. Он подчеркнул, что Иркутская область — регион уникальный, в котором понимают важность развития международных отношений и вполне успешно их развивают.

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