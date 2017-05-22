СМИ: Китай попросил США дать ему 100 дней для оказания давления на КНДР

ТОКИО, 22 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в начале апреля попросил Вашингтон в течение 100 дней не предпринимать жестких односторонних мер в отношении КНДР. За это время Пекин обещал своими средствами добиться изменений в политике Пхеньяна, сообщает японская газета Asahi со ссылкой на японские и американские источники.

На встрече с председателем КНР в США Трамп, по их данным, напомнил, что 90% внешней торговли КНДР приходится на Китай. Это дает Пекину, по мнению Вашингтона, мощные рычаги воздействия на Пхеньян. Если они не будут использованы, уведомил Трамп, то США в одностороннем порядке введут санкции против ведущих китайских компаний, включая финансовые, которые сотрудничают с КНДР. Им будет запрещено, как отмечает издание, иметь дело с американскими банками и корпорациями, что нанесет по экономике Китая сильный удар.

В ответ Си Цзиньпин запросил 100 дней на оказание давления на Пхеньян. Стороны, по данным Asahi, договорились также о том, что «в случае новой крупной провокации» со стороны КНДР предпримут против нее односторонние решительные меры.