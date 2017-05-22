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10:53 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Китай попросил США дать ему 100 дней для оказания давления на КНДР

Китайская сторона, в частности, указала на возможность введения ограничений на денежные переводы и на поставки нефти в КНДР.

Источник: AP 2017
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ТОКИО, 22 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в начале апреля попросил Вашингтон в течение 100 дней не предпринимать жестких односторонних мер в отношении КНДР. За это время Пекин обещал своими средствами добиться изменений в политике Пхеньяна, сообщает японская газета Asahi со ссылкой на японские и американские источники.

На встрече с председателем КНР в США Трамп, по их данным, напомнил, что 90% внешней торговли КНДР приходится на Китай. Это дает Пекину, по мнению Вашингтона, мощные рычаги воздействия на Пхеньян. Если они не будут использованы, уведомил Трамп, то США в одностороннем порядке введут санкции против ведущих китайских компаний, включая финансовые, которые сотрудничают с КНДР. Им будет запрещено, как отмечает издание, иметь дело с американскими банками и корпорациями, что нанесет по экономике Китая сильный удар.

В ответ Си Цзиньпин запросил 100 дней на оказание давления на Пхеньян. Стороны, по данным Asahi, договорились также о том, что «в случае новой крупной провокации» со стороны КНДР предпримут против нее односторонние решительные меры.

По информации издания, Китай, в частности, указал на возможность введения ограничений на денежные переводы и на поставки нефти в КНДР.
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Период в 100 дней, отмечает газета, истекает в июле, когда в Германии на саммите Группы двадцати возможна новая встреча лидеров Китая и США. КНДР, напоминает газета, проявляет некоторые признаки сдержанности — там, в частности, не проведено пока новое, шестое по счету, ядерное испытание.

Между тем Пхеньян осуществил в воскресенье запуск стратегической баллистической ракеты Pukgukson-2 средней дальности. Как сообщило информационное агентство ЦТАК, запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он остался доволен результатом и «распорядился начать серийное производство этой ракеты, предназначенной для стратегических войск страны», отметило агентство.

Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки, однако в Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

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