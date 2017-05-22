Кандидатов на пост мэра Слюдянского района и глав поселений выбрала «Единая Россия»
На должность мэра Слюдянского района Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» снова выдвинуло действующего мэра Андрея Должикова.
На должность мэра Слюдянского района Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» снова выдвинуло действующего мэра Андрея Должикова.
Он стал победителем предварительного голосования, которое прошло 18 мая 2017 года, сообщает
В предварительном голосовании принимали участие члены партии и представители общественных организаций: 86 участников и 50 выборщиков. Избранные кандидаты будут утверждены на заседании местного политсовета 22 мая.