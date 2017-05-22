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04:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

Кандидатов на пост мэра Слюдянского района и глав поселений выбрала «Единая Россия»

На должность мэра Слюдянского района Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» снова выдвинуло действующего мэра Андрея Должикова.

Источник: Reuters

Он стал победителем предварительного голосования, которое прошло 18 мая 2017 года, сообщает пресс-служба ИРО ЕР. На должность главы Слюдянки партия поддержит Владимира Сендзяка, главы Быстрого — Марию Казанцеву, главы Байкальска — Василия Темгеневского, главы Утулика — Андрея Полоротова, Новоснежной — Любовь Заиграеву, Култука — Александра Тулаева.

В предварительном голосовании принимали участие члены партии и представители общественных организаций: 86 участников и 50 выборщиков. Избранные кандидаты будут утверждены на заседании местного политсовета 22 мая.

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