Кандидатов на пост мэра Слюдянского района и глав поселений выбрала «Единая Россия»

Он стал победителем предварительного голосования, которое прошло 18 мая 2017 года, сообщает пресс-служба ИРО ЕР. На должность главы Слюдянки партия поддержит Владимира Сендзяка, главы Быстрого — Марию Казанцеву, главы Байкальска — Василия Темгеневского, главы Утулика — Андрея Полоротова, Новоснежной — Любовь Заиграеву, Култука — Александра Тулаева.

В предварительном голосовании принимали участие члены партии и представители общественных организаций: 86 участников и 50 выборщиков. Избранные кандидаты будут утверждены на заседании местного политсовета 22 мая.