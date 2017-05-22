Губернатор Хабаровского края встретится с участниками гражданского форума

В рамках форума будут работать дискуссионные площадки для представителей НКО, территориальных общественных самоуправлений, инициативных граждан, глав поселений и сотрудников муниципальных учреждений социальной сферы.

Участники форума обсудят вопросы, связанные с поддержкой некоммерческого сектора. Также они познакомятся с наиболее успешными социальными практиками и проектами в сфере формирования комфортной среды обитания. Для местных предпринимателей и активистов откроются обучающие площадки. Там проведут тренинги по вопросам социального проектирования.

Кроме того, инициативные жители района имени Лазо, Вяземского и Бикинского районов смогут встретиться с губернатором края Вячеславом Шпортом. Они обсудят эффективные формы социального партнерства государственной власти и гражданского общества, направленные на успешное развитие территорий.