Губернатор Хабаровского края встретится с участниками гражданского форума
23 мая в Хабаровском крае пройдет четвертый муниципальный этап гражданского форума. Мероприятие проведут в поселке Переяславка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
23 мая в Хабаровском крае пройдет четвертый муниципальный этап гражданского форума. Мероприятие проведут в поселке Переяславка, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В рамках форума будут работать дискуссионные площадки для представителей НКО, территориальных общественных самоуправлений, инициативных граждан, глав поселений и сотрудников муниципальных учреждений социальной сферы.
Участники форума обсудят вопросы, связанные с поддержкой некоммерческого сектора. Также они познакомятся с наиболее успешными социальными практиками и проектами в сфере формирования комфортной среды обитания. Для местных предпринимателей и активистов откроются обучающие площадки. Там проведут тренинги по вопросам социального проектирования.
Кроме того, инициативные жители района имени Лазо, Вяземского и Бикинского районов смогут встретиться с губернатором края Вячеславом Шпортом. Они обсудят эффективные формы социального партнерства государственной власти и гражданского общества, направленные на успешное развитие территорий.
Напомним, до этого этапы гражданского форума проводились в