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05:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Суд признал незаконным мартовский митинг сторонников Навального во Владивостоке

В юридической «схватке» краевой департамент внутренний политики одержал победу над депутатом-коммунистом.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 мая, PrimaMedia.

Фрунзенский районный суд Владивостока отказал в удовлетворении искового заявления депутата-коммуниста Юрия Кучина о признании незаконным отказа департамента внутренний политики Приморского края в проведении публичного мероприятия 26 марта. Соответственно, порядка двух десятков административных штрафов, вынесенных за участие в несанкционированном пикете, сторонникам Навального все-таки придется оплачивать, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, 26 марта Владивосток поддержал оппозиционную акцию Алексея Навального. Инициаторами публичного мероприятия сторонников Навального выступили депутат Думы города Владивостока Юрий Кучин, избравшийся при поддержке КПРФ, и его помощница Ксения Ишмурзина. Организаторы подали три заявки, но согласования не получили — в двух случаях был нарушен порядок уведомления, а в одном отказ мотивирован тем, что место, обозначенное в заявке, уже занято другим мероприятием. Речь идет о привокзальной площади во Владивостоке. На 26 марта там было намечено пикетирование в целях популяризации Дня войск национальной гвардии РФ.

Несмотря на мотивированный отказ, в Сети распространялась информация с призывами прийти на незаконный митинг. А 26 марта полиция отреагировала протоколами об административных наказаниях в адрес участников публичного мероприятия, нарушивших российское законодательство.

«В суде профильный департамент доказал, что пытался дозвониться Кучину с целью оповещения об отказе в проведении публичного мероприятия, но организатор публичного мероприятия от звонков укрывался. Кроме того, мы отправили ему смс-сообщение соответствующего содержания, что подтверждено скриншотами», — рассказал директор департамента внутренней политики Павел Ясевич.

По словам Ясевича, департамент не отказывал Юрию Кучину в проведении мероприятия, а предлагал поменять время его проведения, так как площадка в указанные в уведомлении часы была занята.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Стоит отметить, что после пикета в отношении участников оппозиционной акции было составлено порядка 20 протоколов. Только в одном случае обошлось без штрафа, так как юный участник является инвалидом 1-й группы. В остальных — назначены штрафы в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

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