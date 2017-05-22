Суд признал незаконным мартовский митинг сторонников Навального во Владивостоке
В юридической «схватке» краевой департамент внутренний политики одержал победу над
В юридической «схватке» краевой департамент внутренний политики одержал победу над
Владивосток, 22 мая, PrimaMedia.
Фрунзенский районный суд Владивостока отказал в удовлетворении искового заявления
Напомним, 26 марта Владивосток поддержал оппозиционную акцию Алексея Навального. Инициаторами публичного мероприятия сторонников Навального выступили депутат Думы города Владивостока Юрий Кучин, избравшийся при поддержке КПРФ, и его помощница Ксения Ишмурзина. Организаторы подали три заявки, но согласования не получили — в двух случаях был нарушен порядок уведомления, а в одном отказ мотивирован тем, что место, обозначенное в заявке, уже занято другим мероприятием. Речь идет о привокзальной площади во Владивостоке. На 26 марта там было намечено пикетирование в целях популяризации Дня войск национальной гвардии РФ.
Несмотря на мотивированный отказ, в Сети распространялась информация с призывами прийти на незаконный митинг. А 26 марта полиция отреагировала протоколами об административных наказаниях в адрес участников публичного мероприятия, нарушивших российское законодательство.
«В суде профильный департамент доказал, что пытался дозвониться Кучину с целью оповещения об отказе в проведении публичного мероприятия, но организатор публичного мероприятия от звонков укрывался. Кроме того, мы отправили ему
По словам Ясевича, департамент не отказывал Юрию Кучину в проведении мероприятия, а предлагал поменять время его проведения, так как площадка в указанные в уведомлении часы была занята.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Стоит отметить, что после пикета в отношении участников оппозиционной акции было составлено порядка 20 протоколов. Только в одном случае обошлось без штрафа, так как юный участник является инвалидом 1-й группы. В остальных — назначены штрафы в размере от 5 до 10 тысяч рублей.