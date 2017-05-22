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09:13 (мск), источник: Kazinform

Казахстан осудил запуск ракеты в КНДР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстан категорически осуждает запуск ракеты, произведенный КНДР 21 мая 2017 года. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков, отвечая на вопрос корреспондента МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Данное действие является грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН 1718 (2006 года), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013) и 2270 (2016). Казахстан заявляет о неприемлемости безответственных, провокационных действий, которые несут серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности, подрывают усилия международного сообщества по достижению мира, свободного от ядерного оружия», — заявил Жайнаков.

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Он отметил, что Казахстан снова призывает КНДР отказаться от своих военных ядерных и ракетных программ, следовать резолюциям СБ ООН, а также выступает за возобновление многостороннего переговорного процесса по данному вопросу.

Как ранее сообщалось, КНДР провела очередной ракетный пуск. Северокорейская ракета пролетела около 500 км, не достигнув исключительной экономической зоны Японии.

По данным японских и южнокорейских военных, ракета была запущена из района уезда Пукчхан на западе КНДР в сторону Японского моря, где и упала, пролетев около 500 км.

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