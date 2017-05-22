Главный полицейский Приморья заработал 2,3 млн рублей
Но заместители его переплюнули.
Но заместители его переплюнули.
Владивосток, 22 мая, PrimaMedia.
Начальник УМВД России по Приморскому краю Николай Афанасьев задекларировал доходы за 2016 год в размере 2,3 млн рублей. Как оказалось, его заместители заработали за прошлый год немного больше, сообщает ИА PrimaMedia.
В собственности Афанасьева находится жилой дом площадью 183,7 кв. метров и земельный участок (1 142 кв. метра). В пользовании у начальника УМВД региона есть квартира (63,7 кв.метра). На супругу, которая заработала в 2016 году свыше 1,1 млн рублей, записана квартира площадью 68 кв. метра и автомобиль Nissan Qashqai 2012 года выпуска.
Заместитель начальника управления — начальник полиции УМВД России по Приморскому краю Дмитрий Бублик раскрыл доход в размере 2,67 млн рублей, второй заместитель Афанасьева — Сергей Бартковский — отчитался о заработанных 2,61 млн рублях.
Начальник УГИБДД УМВД России по Приморскому краю Олег Зубакин задекларировал доход в размере 1,8 млн рублей. На праве собственности он владеет долей в квартире площадью 82,7 кв. метра и землей (1 002 кв.метра).