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07:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Главный полицейский Приморья заработал 2,3 млн рублей

Но заместители его переплюнули.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 мая, PrimaMedia.

Начальник УМВД России по Приморскому краю Николай Афанасьев задекларировал доходы за 2016 год в размере 2,3 млн рублей. Как оказалось, его заместители заработали за прошлый год немного больше, сообщает ИА PrimaMedia.

В собственности Афанасьева находится жилой дом площадью 183,7 кв. метров и земельный участок (1 142 кв. метра). В пользовании у начальника УМВД региона есть квартира (63,7 кв.метра). На супругу, которая заработала в 2016 году свыше 1,1 млн рублей, записана квартира площадью 68 кв. метра и автомобиль Nissan Qashqai 2012 года выпуска.

Заместитель начальника управления — начальник полиции УМВД России по Приморскому краю Дмитрий Бублик раскрыл доход в размере 2,67 млн рублей, второй заместитель Афанасьева — Сергей Бартковский — отчитался о заработанных 2,61 млн рублях.

Начальник УГИБДД УМВД России по Приморскому краю Олег Зубакин задекларировал доход в размере 1,8 млн рублей. На праве собственности он владеет долей в квартире площадью 82,7 кв. метра и землей (1 002 кв.метра).

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