Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Лавров описал работу СМИ США с помощью советского анекдота
Анна Михалкова показала подросшую дочь
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
"Командир евродепутатов": Крым о просьбе Порошенко к Европе
Прилепин: трупы бойцов ВСУ увозят из ДНР составами
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Пешком или на татарских таксистах": украинцы едут в Крым - СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
8«Суперлюди» Японии
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
14События недели в фотографиях
08:17 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области ищут двух заместителей в резерв главе РЭК

Сам руководитель ведомства пока находится в больнице.

Региональная энергетическая комиссия Омской области объявила набор в кадровый резерв. По конкурсу ищут двух заместителей председателя ведомства. Будущим заместителям Олега Голубева обещают зарплату от 36 до 45 тысяч рублей, сюда входит ненормированный рабочий день с командировками.

При этом претенденты должны иметь высшее образование и стаж госслужбы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не меньше пяти лет. Также кандидаты в замы должны знать профильное законодательство, работать в ГИС ЖКХ и ГИС «Тариф», сообщает портал госслужбы. Все, кто имеет нужное образование, навыки и знания, могут предоставить свои документы до 6 июня.

Отметим, что председатель регионального РЭК Олег Голубев сейчас находится на больничном. Вакансии его заместителей заняты: работают Владимир Тараненко, Алексей Тихомиров, Игорь Михайлов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
В Омске мужчина получил 12 лет тюрьмы за торговлю разными наркотиками в интернете
Швеция в 10-й раз стала чемпионом мира по хоккею
В Кремле отреагировали на сообщения о визите Путина во Францию
Форвард сборной России стал лучшим бомбардиром ЧМ по хоккею
Совбез России оценил ущерб от вируса WannaCry
КНДР назвала успешным испытание баллистической ракеты
Цена барреля нефти марки Brent превысила $54 впервые за месяц
Гендиректор Ford Марк Филдс может уйти в отставку
Спорт
Лундквист остановил канадцев: шведы стали чемпионами мира Шведские хоккеисты, во многом благодаря надежной игре вратаря Хенрика Лундквиста, стали победителями чемпионата мира, проходившего в Кельне и Париже
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
В Италии бесплатно отдают несколько древних замков
Ипотечники начали голодовку в офисе «Абсолют-банка»
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Собчак и Виторган показали подросшего сына (фото) Телеведущая отреагировала на жесткую критику «хейтеров».
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь