В Омской области ищут двух заместителей в резерв главе РЭК

Региональная энергетическая комиссия Омской области объявила набор в кадровый резерв. По конкурсу ищут двух заместителей председателя ведомства. Будущим заместителям Олега Голубева обещают зарплату от 36 до 45 тысяч рублей, сюда входит ненормированный рабочий день с командировками.

При этом претенденты должны иметь высшее образование и стаж госслужбы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не меньше пяти лет. Также кандидаты в замы должны знать профильное законодательство, работать в ГИС ЖКХ и ГИС «Тариф», сообщает портал госслужбы. Все, кто имеет нужное образование, навыки и знания, могут предоставить свои документы до 6 июня.

Отметим, что председатель регионального РЭК Олег Голубев сейчас находится на больничном. Вакансии его заместителей заняты: работают Владимир Тараненко, Алексей Тихомиров, Игорь Михайлов.