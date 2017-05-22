Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Китай объявил об прорыве, который повлияет на мировую энергетику
Дочка Галкина и Пугачевой до слез растрогала Валерию (видео)
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
"Командир евродепутатов": Крым о просьбе Порошенко к Европе
Прилепин: трупы бойцов ВСУ увозят из ДНР составами
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
"Пешком или на татарских таксистах": украинцы едут в Крым - СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
8«Суперлюди» Японии
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
14События недели в фотографиях
08:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Михаил Бесфамильных задекларировал самый высокий доход среди депутатов гордумы Перми

Депутаты Пермской городской думы опубликовали данные о своих доходах за 2016 год.

Согласно этому документу, размещенному на сайте думы, больше всех в прошлом году заработал Михаил Бесфамильных, указавший доход в размере 90,2 млн руб. Он владеет автомобилем LEXUS LX 570. Супруга господина Бесфамильных заработала в прошлом году 317 тыс. руб. На правах собственности ей принадлежит автомобиль Porsche Cayenne.

На втором месте по размерам доходов находится Алексей Демкин, заработавший в прошлом году 77,6 млн руб. Он владеет автомобилем Porsche Cayenne и мотоциклом BMW K 1200 S. Супруга господина Демкина задекларировала доход в размере 5,8 млн руб. У нее в собственности автомобили BMW Х3 и Porsche Macan Turbo.

Третье место по размерам доходов принадлежит Владимиру Плотникову, заработавшему в прошлом году 71,5 млн руб. Он владеет автомобилями Mercedes-benz и Rolls-Royce. Супруга господина Плотникова имеет в собственности автомобили Bentley Continental, Porsche Cayenne и Toyota Highlander.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Самые эффектные платья Каннского кинофестиваля всех времен
Швеция в 10-й раз стала чемпионом мира по хоккею
В Кремле отреагировали на сообщения о визите Путина во Францию
Форвард сборной России стал лучшим бомбардиром ЧМ по хоккею
Совбез России оценил ущерб от вируса WannaCry
КНДР назвала успешным испытание баллистической ракеты
Цена барреля нефти марки Brent превысила $54 впервые за месяц
Гендиректор Ford Марк Филдс может уйти в отставку
Спорт
Лундквист остановил канадцев: шведы стали чемпионами мира Шведские хоккеисты, во многом благодаря надежной игре вратаря Хенрика Лундквиста, стали победителями чемпионата мира, проходившего в Кельне и Париже
Авто
Российских водителей начали арестовывать за тонировку Суды по всей стране стали активно отправлять водителей под арест за неправильную тонировку
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Эксперты рассказали, где петербуржцам снять дачу на лето
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Собчак и Виторган показали подросшего сына (фото) Телеведущая отреагировала на жесткую критику «хейтеров».
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь