Михаил Бесфамильных задекларировал самый высокий доход среди депутатов гордумы Перми

Согласно этому документу, размещенному на сайте думы, больше всех в прошлом году заработал Михаил Бесфамильных, указавший доход в размере 90,2 млн руб. Он владеет автомобилем LEXUS LX 570. Супруга господина Бесфамильных заработала в прошлом году 317 тыс. руб. На правах собственности ей принадлежит автомобиль Porsche Cayenne.



На втором месте по размерам доходов находится Алексей Демкин, заработавший в прошлом году 77,6 млн руб. Он владеет автомобилем Porsche Cayenne и мотоциклом BMW K 1200 S. Супруга господина Демкина задекларировала доход в размере 5,8 млн руб. У нее в собственности автомобили BMW Х3 и Porsche Macan Turbo.



Третье место по размерам доходов принадлежит Владимиру Плотникову, заработавшему в прошлом году 71,5 млн руб. Он владеет автомобилями Mercedes-benz и Rolls-Royce. Супруга господина Плотникова имеет в собственности автомобили Bentley Continental, Porsche Cayenne и Toyota Highlander.