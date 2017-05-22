Глава региона Максим Решетников посетил альма-матер

В классическом университете говорили о сотрудничестве научного сообщества и власти. Университет посетил глава региона Максим Решетников, сам в прошлом выпускник ПГУ. О чем шла речь?

Пермский препарат против сахарного диабета должен быть эффективней аналогов и гораздо менее токсичным. По крайней мере, такие задачи сегодня ставят перед собой ученые классического университета. Если все пойдет по плану, через пару лет можно будет регистрировать новый бренд. Для завершения работы в лаборатории есть все возможности.

Максим Дмитриев, старший преподаватель кафедры неорганической химии ПГНИУ: «Обладаем необходимым потенциалом, для того чтобы воплотить в жизнь эту разработку».

При желании сегодня сотрудники и даже студенты университета имеют доступ к самому современному оборудованию. И дело не только в химических лабораториях, проекты биологов, физиков, геологов уже заслужили университету международную славу.