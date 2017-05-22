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08:20 (мск), источник: Вести - Пермь

Глава региона Максим Решетников посетил альма-матер

В классическом университете говорили о сотрудничестве научного сообщества и власти.

Источник: Вести - Пермь

В классическом университете говорили о сотрудничестве научного сообщества и власти. Университет посетил глава региона Максим Решетников, сам в прошлом выпускник ПГУ. О чем шла речь?

Пермский препарат против сахарного диабета должен быть эффективней аналогов и гораздо менее токсичным. По крайней мере, такие задачи сегодня ставят перед собой ученые классического университета. Если все пойдет по плану, через пару лет можно будет регистрировать новый бренд. Для завершения работы в лаборатории есть все возможности.

Максим Дмитриев, старший преподаватель кафедры неорганической химии ПГНИУ: «Обладаем необходимым потенциалом, для того чтобы воплотить в жизнь эту разработку».

При желании сегодня сотрудники и даже студенты университета имеют доступ к самому современному оборудованию. И дело не только в химических лабораториях, проекты биологов, физиков, геологов уже заслужили университету международную славу.

Сам выпускник университета, но в качестве главы региона Максим Решетников в альма-матер прибывает впервые. Наука не стоит на месте. Аппарат «Дакон», созданный пермскими физиками, уже дважды побывал в космосе, первый раз на станции «Мир», второй раз уже на МКС. Доказал существование минимальной гравитации внутри корабля.

Потенциал для развития университета есть и в плане развития инфраструктуры. На сегодня уже готов проект нового корпуса общежития и здания большого информационного центра.

Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ: «Если нам удастся продвинуть этот вариант проекта, то будут дополнены конференц-залом, в котором можно будет проводить международные симпозиумы любого уровня».

Отдельная гордость университета — преподаватели и студенты. Общение с молодежью — обязательная часть программы визита главы региона.

Егор Умнов, студент ПГНИУ: «Когда тебе читают курс по государственной политике — это одно, когда губернатор приходит и сидит справа от тебя, а ты смотришь его Инстаграм — это другое».

Что сделать для того чтобы выпускники пермских вузов оставались на малой родине? Сегодня сами студенты постарались порассуждать об этом. Ответ, как оказалось, затрагивает все сферы жизни региона.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: «Интересы молодежи касаются, как мы видим, всего. И экономика, и спорт, и здравоохранение, и образование в первую очередь. Поэтому будем вместе с неравнодушной молодежью эти вопросы продвигать и решать».

Продолжение разговора уже на совете ректоров Пермского края. Региональные власти за последнее время смогли наладить конструктивный диалог с научным сообществом. Целый ряд проектов по поддержке молодых ученых и студентов доказал свою состоятельность. Теперь можно переходить на новый уровень.

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