Мэрия Воронежа определилась с подрядчиком для строительства школы в Шилово

Управление строительной политики горадминистрации определилось с подрядчиком для строительства школы в микрорайоне Шилово. Единственным участником аукциона стало АО «Домостроительный комбинат», сообщается на портале госзакупок. Стоимость контракта не изменилась — почти 719,3 млн рублей.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен будет построить на улице Острогожская школу из кирпича на 1224 места, или на 51 класс. Здание школы будет состоять из трех разновысоких корпусов: из трех-и четырехэтажного учебного, двухэтажного общественного и одноэтажного спортивного. Блоки будут связаны вестибюльной группой.

В ученом корпусе на первом этаже будут кабинеты первого и второго классов, на втором — кабинеты вторых и третьих классов, на третьем — третьих и четвертых. Учебный блок для старших классов (с пятого по 11) будут находиться в четырехэтажном корпусе.

В общественном корпусе будут столовая на 420 посадочных мест, актовый зал на 495 человек, читальный зал с медиатекой, книгохранилищем и школьным музеем, кабинеты кройки и шитья, кулинарии и бытовой техники, кабинеты информатики и 3D моделирования. В спортивном — спортзал с отдельными выходами на улицу.

Победитель должен сдать школу к концу 2018 года.

Контекст

На улице Острогожская в Шилово АО «ДСК» возводит микрорайон «Ласточкино». Первую очередь жилого комплекса сдадут в первом полугодии 2017 года. Всего на 340 га возведут 3,7 млн кв. м. жилья. В микрорайоне планируется построить три школы, семь детских садов, поликлинику, физкультурно-спортивный комплекс, а также паркинги на 3 тыс. мест. Строительство детского сада на улице Острогожской, рассчитанного на 220 мест, обойдется 177,4 млн рублей. Изначально детсад планировалось сдать в эксплуатацию в декабре 2017 года.

О намерении построить школу на 1224 места на улице Острогожской руководитель регионального департамента строительной политики Олег Гречишников сообщил в начале апреля 2017 года.