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09:29 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев в рамках предвыборной кампании посетит Северный и Горнозаводской управленческие округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая, ИА УралПолит.Ru. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий на этой неделе посетят Северный и Горнозаводской управленческие округа.

Источник: УралПолит.ру

Во вторник, 23 мая, в Серове пройдет встреча участников предварительного голосования по определению кандидатур для выдвижения кандидата на должность губернатора Свердловской области от партии «Единая Россия», а 24 мая состоится встреча с партийным активом Горнозаводского управленческого округа в Нижнем Тагиле.

«В ходе встречи секретари “первичек” планируют обратиться с вопросами и предложениями к кандидатам от партии “Единая Россия” и передать им свои наказы», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Ранее Евгений Куйвашев заявил, что участие в предварительном голосовании является хорошей возможностью еще раз заручиться поддержкой однопартийцев и жителей области.

Напомним, выборы главы региона пройдут 10 сентября.

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