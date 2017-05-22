Куйвашев в рамках предвыборной кампании посетит Северный и Горнозаводской управленческие округа

Во вторник, 23 мая, в Серове пройдет встреча участников предварительного голосования по определению кандидатур для выдвижения кандидата на должность губернатора Свердловской области от партии «Единая Россия», а 24 мая состоится встреча с партийным активом Горнозаводского управленческого округа в Нижнем Тагиле.

«В ходе встречи секретари “первичек” планируют обратиться с вопросами и предложениями к кандидатам от партии “Единая Россия” и передать им свои наказы», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Ранее Евгений Куйвашев заявил, что участие в предварительном голосовании является хорошей возможностью еще раз заручиться поддержкой однопартийцев и жителей области.

Напомним, выборы главы региона пройдут 10 сентября.