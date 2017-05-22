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09:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Перми в прошлом году заработал на 900 тыс. руб. меньше, чем годом ранее

Администрация Перми опубликовала сведения о доходах и имуществе муниципальных служащих и глав районов за 2016 год.

Источник: Администрация Перми

Доходы главы Перми Дмитрия Самойлова по итогам прошлого года составили 4,9 млн руб., в 2015 году он задекларировал 5,8 млн. В собственности господина Самойлова жилой дом, две квартиры и земельный участок, а также два легковых автомобиля JEEP GRAND CHEROKEE и AUDI Q7.

Из заместителей главы Перми самый большой доход — 5,053 млн руб. — задекларировал начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям Андрей Усов. В его собственности находятся квартира и легковой автомобиль AUDI Q7. Социальный вице-мэр Людмила Гаджиева в прошлом году заработала 2,9 млн руб., она владеет земельным участком, жилым домом и автомобилем TOYOTA-Camri. Замглавы Перми — начальник управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич получил доход в 2,9 млн руб., ему принадлежат три земельных участка, квартира, хозяйственное и жилое строения, а также два автомобиля — LEXUS RX 350, TOYOTA LAND CRUISER и легковой автоприцеп. Вице-мэр — начальник департамента ЖКХ Сергей Романов в 2016 году заработал 2,9 млн руб., в его собственности жилой дом, земельный участок, квартира и автомобиль TOYOTA LAND CRUISER, а также снегоход SKI DOO SKANDIC SWT 550, в пользовании — один земельный участок. Замглавы города — начальник департамента градостроительства и архитектуры Андрей Ярославцев задекларировал доход в размере 2,9 млн руб., ему принадлежит автомобиль TOYOTA HIGHIANDER, а в пользовании находятся квартира и жилой дом. Руководитель аппарата администрации города Елена Анисимова получила 2,9 млн руб., ей принадлежит квартира, в пользовании находится земельный участок. Начальник департамента финансов Вера Титяпкина задекларировала доход в 1,9 млн руб., она владеет ¼ доли квартиры площадью 68,7 кв. м. и автомобилем Hundai Santa Fe.

Из глав районных администраций самый большой доход — 3,5 млн руб. показал глава Индустриального района Александр Иванов. Ему принадлежит автомобиль Nissan Tiana, а в пользовании находится квартира. Глава Мотовилихинского района Валерий Кокшаров в 2016 году получил 3,9 млн руб., он владеет пятью земельными участками, недостроенной дачей, легковым автоприцепом, в пользовании — квартира. Глава Орджоникидзевского района Лидия Королева задекларировала доход в 2,9 млн руб., ей принадлежит квартира, в пользовании — жилой дом и земельный участок. Глава Дзержинского района Игорь Субботин указал доход в 2,5 млн руб. ему принадлежат два земельных участка, садовый дом, автомобили LEXUS LX 470, Mazda 3 и снегоход «Тайга-Атака-551», в пользовании — квартира.

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