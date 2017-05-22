Глава Перми в прошлом году заработал на 900 тыс. руб. меньше, чем годом ранее
Администрация Перми опубликовала сведения о доходах и имуществе муниципальных служащих и глав районов за 2016 год.
Администрация Перми опубликовала сведения о доходах и имуществе муниципальных служащих и глав районов за 2016 год.
Доходы главы Перми Дмитрия Самойлова по итогам прошлого года составили 4,9 млн руб., в 2015 году он задекларировал 5,8 млн. В собственности господина Самойлова жилой дом, две квартиры и земельный участок, а также два легковых автомобиля JEEP GRAND CHEROKEE и AUDI Q7.
Из заместителей главы Перми самый большой доход — 5,053 млн руб. — задекларировал начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям Андрей Усов. В его собственности находятся квартира и легковой автомобиль AUDI Q7. Социальный
Из глав районных администраций самый большой доход — 3,5 млн руб. показал глава Индустриального района Александр Иванов. Ему принадлежит автомобиль Nissan Tiana, а в пользовании находится квартира. Глава Мотовилихинского района Валерий Кокшаров в 2016 году получил 3,9 млн руб., он владеет пятью земельными участками, недостроенной дачей, легковым автоприцепом, в пользовании — квартира. Глава Орджоникидзевского района Лидия Королева задекларировала доход в 2,9 млн руб., ей принадлежит квартира, в пользовании — жилой дом и земельный участок. Глава Дзержинского района Игорь Субботин указал доход в 2,5 млн руб. ему принадлежат два земельных участка, садовый дом, автомобили LEXUS LX 470, Mazda 3 и снегоход «Тайга-Атака-551», в пользовании — квартира.