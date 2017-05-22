Конкурс по выборам главы Гайнского района будет объявлен повторно

Из двух отобранных конкурсной комиссией кандидатов — действующего главы района Владимира Исаева и замначальника 14 отряда ФПС России по Пермскому краю Рустама Меметова — ни один не смог набрать необходимого большинства голосов.

В настоящий момент решается вопрос о назначении повторного конкурса по выборам главы Гайнского района.