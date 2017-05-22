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09:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Конкурс по выборам главы Гайнского района будет объявлен повторно

Депутаты земсобрания Гайнского района на прошедшем 19 мая внеочередном заседании не смогли избрать главу муниципалитета, сообщает газета «Парма-Новости».

Из двух отобранных конкурсной комиссией кандидатов — действующего главы района Владимира Исаева и замначальника 14 отряда ФПС России по Пермскому краю Рустама Меметова — ни один не смог набрать необходимого большинства голосов.

В настоящий момент решается вопрос о назначении повторного конкурса по выборам главы Гайнского района.

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