Самым богатым работником администрации Перми стал замглавы Андрей Усов

Самым богатым сотрудником городской администрации — с доходом в 5,053 млн руб. — стал заместитель главы администрации Перми- начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям Андрей Усов. Его супруга задекларировала доход в размере 1,064 млн руб.

Чуть меньший доход за 2016 год задекларировал глава Перми Дмитрий Самойлов — 4,907 млн руб. В собственности у него находятся земельный участок площадью 1 тыс. 433 кв. м, жилой дом (29,7 кв. м) и две квартиры (422, 1 кв. м), а также легковые автомобили: Jeep Grand Cherokee, Audi Q7. Его супруга задекларировала доход в размере 440 тыс. руб.

Доход в размере 3,052 млн руб. зафиксировал в своей декларации и глава администрации Мотовилихинского района Валерий Кокшаров. Он ещё владеет четырьмя земельными участками общей площадью 5 тыс. 176 кв. м и одноэтажным (нежилым) домом — 60 кв. м.