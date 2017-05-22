Большой самолёт «Руслан» доставил в Таджикистан вертолёты из Новосибирска, об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

«Две пары вертолетов Ми-8 и Ми-24 переброшены с новосибирской авиабазы Толмачево в Таджикистан на учения “Душанбе-Антитеррор-2017”, активная фаза которых начнется 30 мая. Соответствующий рейс выполнил тяжелый транспортный самолет ВКС России Ан-124−100 “Руслан”», — рассказали военные.

Специалисты отработают сопровождение колонн на маршах, доставку грузов, эвакуацию условно раненых, нанесение ударов по караванам, складам, лагерям и другим объектам условного противника.