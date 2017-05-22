Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Шепелев о возврате 22 млн руб. семьей Фриске: "Деньги сняла мать"
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Трупы бойцов ВСУ вывозят из Донбасса составами – Прилепин
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12Воспоминания Набережной Круазет
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Большой самолёт «Руслан» доставил в Таджикистан вертолёты из Новосибирска

Четыре вертолёта Ми-8 и Ми-24 отправили в республику СНГ для участия в антитеррористических учениях, рассказали в пресс-службе ЦВО.

Большой самолёт «Руслан» доставил в Таджикистан вертолёты из Новосибирска, об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

«Две пары вертолетов Ми-8 и Ми-24 переброшены с новосибирской авиабазы Толмачево в Таджикистан на учения “Душанбе-Антитеррор-2017”, активная фаза которых начнется 30 мая. Соответствующий рейс выполнил тяжелый транспортный самолет ВКС России Ан-124−100 “Руслан”», — рассказали военные.

Специалисты отработают сопровождение колонн на маршах, доставку грузов, эвакуацию условно раненых, нанесение ударов по караванам, складам, лагерям и другим объектам условного противника.

«По замыслу учений, которые координирует Антитеррористический центр СНГ, совместная группировка войск при поддержке авиации отработает вопросы борьбы с незаконными вооруженными формированиями, антитеррористической защищенности наиболее важных объектов, а также элементы миротворческой операции в горно-пустынной местности», — добавили в пресс-службе ЦВО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Чкаловский завод передаст партию новых истребителей СУ-34 на вооружение российской армии
Швеция в 10-й раз стала чемпионом мира по хоккею
Китай попросил у США 100 дней для воздействия на КНДР
С утра пораньше: сборная России прилетела в Москву с бронзой ЧМХ
Совбез России оценил ущерб от вируса WannaCry
Суд отправил Меламеда и Понурова под домашний арест
Цена барреля нефти марки Brent превысила $54 впервые за месяц
Гендиректор Ford Марк Филдс может уйти в отставку
Спорт
Лундквист остановил канадцев: шведы стали чемпионами мира Шведские хоккеисты, во многом благодаря надежной игре вратаря Хенрика Лундквиста, стали победителями чемпионата мира, проходившего в Кельне и Париже
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!» Звезды российского кино и шоу-бизнеса посетили финал Национальной телевизионной премии
Недвижимость
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Власти Крыма планируют отобрать у частников домов на $1 млрд
Леди
7 моделей платьев на выпускной на любой вкус и бюджет До финишной прямой осталось совсем немного времени, так что, если вы все еще не определились с нарядом на выпускной, то пора торопиться.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь