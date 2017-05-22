Польша не согласится принимать беженцев — Качиньский
Как подчеркнул лидер партии Право и справедливость Ярослав Качиньский, если Варшава захочет остановить волну агрессии со стороны иммигрантов, то «надо бы использовать
Как подчеркнул лидер партии Право и справедливость Ярослав Качиньский, если Варшава захочет остановить волну агрессии со стороны иммигрантов, то «надо бы использовать
КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Лидер правящей в Польше партии Право и справедливость (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что страна не согласится принимать беженцев
Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению.
«Мы должны полностью изменить нашу культуру, радикально снизить уровень безопасности в нашей стране, отнюдь, речь идет не только о терроризме, потому что эти угрозы — это, конечно, больше. Это означает своего рода социальную катастрофу», — приводит слова Качиньского Gazeta Polska Coddiennie.
По словам Качиньского, «это механизм, который потом не сможем остановить».
«Если мы захотим остановить эту волну агрессии со стороны иммигрантов — хотя бы по отношению к женщинам — надо бы использовать
Ранее во вторник еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.
В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.