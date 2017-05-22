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10:51 (мск), источник: VN.ru

Губернатор Городецкий поторопил со строительством нового ЛДС

«Дорожная карта» строительства новой ледовой арены должна быть подготовлена в течение двух месяцев. Такое поручение дал губернатор области, вернувшись из Кельна после презентации заявки на право Новосибирска принять молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году.

Владимир Городецкий презентовал заявку от Новосибирска 19 мая, а уже 22 мая дал по итогам презентации поручение в течение двух месяцев рассмотреть все возможные варианты строительства многофункциональной ледовой арены и составить «дорожную карту» реализации проекта, сообщает пресс-центр мэрии. «Уже в 2019 году должно быть начато строительство ледовой арены, чтобы завершить его в 2022 году», — подчеркнул губернатор.

На презентации в Кельне Городецкий рассказал участникам конгресса, что для строительства новой ледовой арены зарезервирован лучший участок на левом берегу Оби, и гарантировал обеспечить необходимый уровень комфорта и безопасности для всех участников, официальных лиц и гостей чемпионата.

«Новосибирская область своей любовью и преданностью хоккею заслужила проведение молодежного чемпионата. Для региона это отличный повод поднять на новый уровень хоккей, а для страны — дать новый импульс развитию молодежного хоккея», — заверил Городецкий.

Презентацию высоко оценил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. «У Новосибирска была очень хорошая презентация. Знаете, я был в Новосибирске, это замечательное место. И для молодых хоккеистов будет потрясающим опытом поехать в Новосибирск. Это настоящее событие — побывать в Сибири», — сказал спортивный функционер.

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