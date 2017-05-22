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10:53 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермский депутат заработал в прошлом году более 90 млн рублей

Сведения о доходах обнародовали депутаты гордумы Перми.

Сведения о доходах за 2016 год опубликовали депутаты Пермской городской думы. По данным, размещённым на сайте думы, больше всех в прошлом году заработал Михаил Бесфамильный. Его доход составил 90,2 млн рублей.

Также депутат указал, что владеет автомобилем LEXUS LX 570. Его супруга заработала в прошлом году 317 тыс рублей. На правах собственности ей принадлежит автомобиль Porsche Cayenne. На втором месте по доходам находится депутат Алексей Дёмкин. За год он заработал 77,6 млн руб. Народный избранник указал, что владеет автомобилем Porsche Cayenne и мотоциклом BMW K 1200 S. Его супруга задекларировала доход в 5,8 млн руб. В собственности у неё автомобили BMW Х3 и Porsche Macan Turbo. Третье место по доходам у Владимира Плотникова. Он заработал в прошлом году 71,5 млн руб. Депутат владеет автомобилями Mercedes-benz и Rolls-Royce. Его супруга имеет в собственности автомобили Bentley Continental, Porsche Cayenne и Toyota Highlander.

У спикера городской думы доход составил 3 млн 788 тысяч рублей (с учетом иных доходов). Также у Юрия Уткина есть земельные участки, квартиру в ипотеку, гараж и автомобиль Ford Explorer.

Самым малообеспеченным можно назвать депутата Тимофея Чащихина. Он задекларировал доход в 27 тысяч рублей за весь 2016 год. При этом у него есть жилой дом, земельный участок и квартира в 101 кв метра.

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