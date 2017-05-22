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11:14 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

И. Метшин: «Любое упрощение муниципальной услуги — это шаг навстречу предпринимателям»

С 1 июня в Казани будет упрощена и оптимизирована процедура согласования вывесок.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 22 мая, Антон Ноздрин). С 1 июня 2017 года в Казани будет упрощена процедура согласования вывесок. Вдвое — с 30 до 14 дней сокращен срок рассмотрения паспорта размещения вывески, а также список запрашиваемых документов. Об этом и других изменениях в процедуре предоставления муниципальной услуги сегодня на деловом понедельнике Мэру Казани Ильсуру Метшину доложила заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства — начальник отдела городского дизайна Жанна Белицкая.

«С учетом проведенного анализа нормативных документов, судебной практики и полномочий органом местного самоуправления сокращен перечень предоставляемых заявителем документов и причин отказов предоставления услуги», — отметила Ж. Белицкая.

«Любое упрощение той или иной муниципальной услуги — это шаг навстречу нашим предпринимателям»
Ильсур Метшин
Мэр Казани

Основной задачей управления при согласовании вывески является подтверждение места и осуществления деятельности предпринимателем, гармоничное сочетание вывески с фоном, архитектурными особенностями, цветовым решением здания, соответствие отдельно стоящей конструкции планировочной организации земельного участка. Поэтому из перечня подаваемых документов исключены акт комиссии по приемке в эксплуатацию нежилых помещений после проведения работ по перепланировке, так как целевое использование объекта больше не будет служить основанием для отказа, и документы технической инвентаризации при размещении вывески на общественном здании, так как при подтверждении размещения объекта достаточно правоустанавливающих документов и внутренней договоренности между владельцами.

Ж. Белицкая рассказала, что на вновь построенном объекте капитального строительства теперь будет можно согласовать вывеску, не дожидаясь государственной регистрации объекта. «Кроме того, внесены незначительные, но важные дополнения в форму заявления и паспорт на размещение вывески, позволяющие сократить трудозатраты и время заявителя», — сообщила замначальника управления. По ее словам, форма заявки на согласование паспорта на вывеску совмещена с заявлением на аннулирование вывески. «В случае расторжения договора с арендатором, владельцем вывески собственник объекта сможет аннулировать вывеску самостоятельно. Таким образом, предоставляется больше самостоятельности взаимодействию между собственником и арендатором», — пояснила Ж. Белицкая.

Также по просьбе жителей города в форму паспорта внесены примечания о необходимости размещения режимных табличек на двух государственных языках. «Все изменения обсуждены и одобрены предпринимателями. На перспективу предусмотрена возможность предоставления муниципальной услуги через многофункциональный центр», — подчеркнула спикер.

Отметим, что с 15 июня вступит в силу еще один административный регламент услуги по согласованию архитектурного облика в сфере работ, не связанных со строительством. Таким образом, будут созданы все необходимые условия для согласования изменения цветового решения и оборудования фасадов, а также оснований по контролю таких работ и приведения фасадов в надлежащий вид.

«Любое упрощение той или иной муниципальной услуги — это шаг навстречу нашим предпринимателям», — считает Ильсур Метшин. Мэр Казани подчеркнул, что облик города меняется, вывески, аншлаги размещаются в соответствии с международными стандартами. Кроме того, изменения проводятся в рамках проектного офиса. «Мы ставим задачу увидеть изнутри, как мы можем сократить процедуру и срок согласования, количество согласующих органов. Необходимо делать это в диалоге с предпринимателями, которые к нам обращаются за этими услугами», — отметил Мэр.

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