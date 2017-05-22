Бывшего вице-губернатора Приморья оставили в СИЗО до 26 июня

Владивосток, 22 мая, PrimaMedia.

Судебная коллегия оставила в силе постановление Приморского краевого суда о продлении меры пресечения бывшему вице-губернатору Приморского края Олегу Ежову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями. Он останется в СИЗО до 26 июня, сообщила корр. ИА PrimaMedia адвокат Елена Северянина.

Ранее Ежова оставили под стражей почти до конца июня. Учитывая, что он находится под стражей уже более года, вопрос о продлении меры пресечения рассматривал Приморский краевой суд.

В понедельник судебная коллегия оставила в силе постановление крайсуда, а апелляционную жалобу адвокатов Олега Ежова без удовлетворения.