Бывшего вице-губернатора Приморья оставили в СИЗО до 26 июня
Постановление о продлении меры пресечения Олегу Ежову оставлено в силе.
Постановление о продлении меры пресечения Олегу Ежову оставлено в силе.
Владивосток, 22 мая, PrimaMedia.
Судебная коллегия оставила в силе постановление Приморского краевого суда о продлении меры пресечения бывшему
Ранее Ежова оставили под стражей почти до конца июня. Учитывая, что он находится под стражей уже более года, вопрос о продлении меры пресечения рассматривал Приморский краевой суд.
В понедельник судебная коллегия оставила в силе постановление крайсуда, а апелляционную жалобу адвокатов Олега Ежова без удовлетворения.
Напомним, в основу «дела Ежова» легла история трехлетней давности. В марте 2013 года между департаментом градостроительства Приморского края и коммерческой организацией был заключен контракт на строительство пожарного депо в Красноармейском районе. Работы по госконтракту в полном объеме выполнены не были, но все необходимые акты о приемке выполненных работ подписаны и произведена оплата в полном объеме,