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11:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Бывшего вице-губернатора Приморья оставили в СИЗО до 26 июня

Постановление о продлении меры пресечения Олегу Ежову оставлено в силе.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 мая, PrimaMedia.

Судебная коллегия оставила в силе постановление Приморского краевого суда о продлении меры пресечения бывшему вице-губернатору Приморского края Олегу Ежову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями. Он останется в СИЗО до 26 июня, сообщила корр. ИА PrimaMedia адвокат Елена Северянина.

Ранее Ежова оставили под стражей почти до конца июня. Учитывая, что он находится под стражей уже более года, вопрос о продлении меры пресечения рассматривал Приморский краевой суд.

В понедельник судебная коллегия оставила в силе постановление крайсуда, а апелляционную жалобу адвокатов Олега Ежова без удовлетворения.

Напомним, в основу «дела Ежова» легла история трехлетней давности. В марте 2013 года между департаментом градостроительства Приморского края и коммерческой организацией был заключен контракт на строительство пожарного депо в Красноармейском районе. Работы по госконтракту в полном объеме выполнены не были, но все необходимые акты о приемке выполненных работ подписаны и произведена оплата в полном объеме, из-за чего бюджету Приморского края причинен ущерб на сумму свыше 24,5 млн рублей. Арбитражный суд еще в сентябре вынес решение о взыскании этой суммы с недобросовестного подрядчика. Решение опротестовано не было и вступило в законную силу.

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