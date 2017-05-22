Рейтинг самых высоких государственных зарплат

На первой позиции в списке находится генеральный директор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), заработная плата которого составляет около 740 тыс. леев в год. До недавнего времени эту должность занимал Сергей Чобану, но не так давно парламент назначил гендиректором НАРЭ Тудора Копача.

2. Президент НБМ.

На второй позиции в списке находится президент Национального банка Молдовы (НБМ) с зарплатой в 640 тыс. леев. Сейчас во главе НБМ находится Сергей Чокля, а его предшественником (2009−2016 гг.) был Дорин Дрэгуцану.

3. Директор НАРЭКИТ.

«Бронза» в нашем рейтинге принадлежит директору Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ). Зарплата на этой должности превышает 613 тыс. леев в год. Именно такую цифру удалось найти в декларациях за прошедшие годы.

4. Директор А. О «Молдтелеком».

Директор этого предприятия получает около 610 тыс. леев. Сейчас эту должность занимает Дан Митрюк, но до него предприятием руководил нынешний заместитель министра экономики Виталий Юрку.

5. Директор ГАИС.

Директор Государственного агентства по интеллектуальной собственности, согласно данным из деклараций о доходах, получает заработную плату в размере от 435 до 585 тыс. леев. Сейчас учреждением управляет Октавиан Апостол, который приходится сыном генсеку ЛП, депутату Иону Апостолу.

6. Директор ГП «Национальный радиочастотный центр».

Директор ГП «Национальный радиочастотный центр» (НРЧЦ)находится в нашем рейтинге на шестой позиции, так как согласно декларации о доходах за 2015 год, заработная плата на этой должности составляет около 530 тыс.леев. Генеральный директор НРЧЦ Теодор Чикликчи указал в 2015 году сумму в 529 521 леев.

7. Директор ГП Radiocomunicaţii.

И генеральный директор ГП Radiocomunicaţii получает неплохой доход в виде заработной платы. Согласно декларации за 2015 год, на этой должности можно получить 438 093,77 леев в виде заработной платы.

8. Директор ГП «ЦГИР Registru».

Государственное предприятие «Центр государственных информационных ресурсов «Registru» с зарплатой директора в размере 340 тыс. леев занимает в нашем списке восьмую позицию. Именно эта цифра указана в декларации о доходах за 2015 год.

9. Директор ГП Poşta Moldovei.

Девятую позицию в списке самых высокооплачиваемых государственных служащих занимает генеральный директор ГП Poşta Moldovei. Эту должность сейчас занимает Сергей Настас и его заработная плата составляет около 295 тыс. леев в год.

10. Председатель Совета по конкуренции.

Завершает наш рейтинг председатель Совета по конкуренции Виорика Кэраре с зарплатой в 270 тыс. леев в год. В декларации о доходах за 2015 год она указала, что в виде заработной платы получила доходов на сумму в 271 999,59 леев.