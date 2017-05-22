Городецкий потребовал ликвидировать незаконные свалки в регионе

Губернатор отреагировал на жалобы жителей сельских районов и Новосибирска, которые сообщают о несанкционированных свалках и требуют их ликвидировать.

«Нельзя оставлять вопрос без решения. Нужно не говорить, а действовать, тем более в Год экологии. Нужны решительные меры по ликвидации несанкционированных свалок и благоустройству территории, на которых они находились», — подчеркнул Городецкий.

Разобраться с вопросом он поручил руководителю департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области Юрию Марченко, а также профильным подразделениям правительства и главам местного самоуправления. Им предстоит выяснить, кто устроил свалки в районе села Репьево Тогучинского района области, вблизи села Криводановка и совхоза Морской Новосибирского района, а также в Кавказском переулке, на улицах Весенняя и Игарская в городе Новосибирске.

Отметим, что борьба со свалками ведется в региона с 2010 года. К 2014 году было устранено 604 несанкционированных свалки, в 2015 — 412 свалок площадью 546 гектаров.