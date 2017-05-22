Министр торговли США задремал на выступлении Трампа в Саудовской Аравии
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министр торговли США Уилбур Росс задремал во время выступления американского президента Дональда Трампа на встрече с лидерами
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министр торговли США Уилбур Росс задремал во время выступления американского президента Дональда Трампа на встрече с лидерами
Объектив камеры в один из моментов выступления американского президента был направлен на Росса. Можно заметить, что министр торговли, сидящий в одном ряду с дочерью президента США Иванкой, во время речи Трампа не снимает наушников для перевода. В
Трамп прибыл в субботу в Саудовскую Аравию, ставшую первым пунктом в его дебютном зарубежном турне в качестве главы государства. Лидеры США, арабских и мусульманских стран подтвердили на саммите, который прошел в