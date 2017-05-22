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11:47 (мск), источник: РИА Новости

Министр торговли США задремал на выступлении Трампа в Саудовской Аравии

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министр торговли США Уилбур Росс задремал во время выступления американского президента Дональда Трампа на встрече с лидерами арабо-исламского мира на саммите в Эр-Рияде, следует из видеозаписи мероприятия, предоставленной агентством Рейтер.

Объектив камеры в один из моментов выступления американского президента был направлен на Росса. Можно заметить, что министр торговли, сидящий в одном ряду с дочерью президента США Иванкой, во время речи Трампа не снимает наушников для перевода. В какой-то момент голова Росса слегка наклоняется вперед, а глаза закрываются — он засыпает.

Трамп прибыл в субботу в Саудовскую Аравию, ставшую первым пунктом в его дебютном зарубежном турне в качестве главы государства. Лидеры США, арабских и мусульманских стран подтвердили на саммите, который прошел в Эр-Рияде в воскресенье, необходимость общими усилиями бороться с терроризмом во всех его проявлениях, отметив, что мусульмане в первую очередь страдают от этого явления.

Комментарии
3
Профессор
Он эту речь выучил на память ещё до приезда в Эр-Рияд.
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Tavovic
Пы.Сы. Наши просто медленно моргают )))
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Tavovic
Знакомая история для любой страны , начиная от храпящей королевы Англии и заканчивая дисциплинированными министрами Японии .
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