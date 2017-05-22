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12:39 (мск), источник: Noi.md

Воронин: Людям надоели реформы и изменения

В интервью порталу ТРИБУНА лидер Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин ответил на вопрос, может ли упразднение нынешней административно-территориальной структуры вывести людей на улицы, как о том говорят некоторые эксперты?

Источник: Noi.md

«Почему бы нет? Может ли быть более серьезный повод, чем тот, о котором сейчас говорят некоторые правые партии. Людям надоели реформы и изменения, в том числе и на местах. Эти реформы могут затронуть многочисленные структуры. Многие люди лишатся работы, и в первую очередь те, что сегодня трудятся в районных структурах разного уровня», — ответил политик.

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На вопрос, какую позицию займет ПКРМ в случае, если будет ликвидирована нынешняя административно-территориальная структура, лидер ПКРМ заявил, что коммунисты будут «категорически против».

«За все эти годы самой эффективной и качественной оказалась именно районная структура. Она ближе всего к людям и нужна им. Власть должна быть ближе к людям — на расстоянии вытянутой руки. Человек не должен преодолевать 40−60 км до ближайшего районного центра, чтобы получить справку, документ или консультацию. Если власть снова решится на такую реформу, недовольство будет серьезным. На этой неделе я встречался с нашими людьми в Кантемире и задал им тот же вопрос — они категорически против. Даже нынешняя система не доведена до совершенства, даже в ней еще нет должного порядка. Частые реформы бесполезны и не нужны гражданам и стране», — заявил Владимир Воронин.

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