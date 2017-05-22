Заместителем прокурора РТ назначена Юлия Наумова

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Приказом Генерального прокурора РФ на должность зампрокурора РТ назначена старший советник юстиций Юлия Наумова, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Юлия Ивановна родилась 26 августа в Зеленодольске. В 1992 году окончила юридический факультет Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова — Ленина.

В органах прокуратуры начала работу в 1987 году в должности машинистки прокуратуры ТАССР.

В 1988—1992 гг. — Юлия занимала должность инспектора прокуратуры ТАССР;

В 1992—1993 гг. — следователя Татарской природоохранной прокуратуры.

В 1993—1996 гг. — прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы прокуратуры РТ.

В 1996—2000 гг. — прокурора отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры РТ.

В 2000—2010 гг. — Татарского природоохранного межрайонного прокурора.

В 2010—2011 гг. — первого заместителя прокурора Казани.

В 2011—2015 гг. — прокурора Московского района Казани.

В 2015—2017 гг. — начальника управления правовой статистики прокуратуры РТ.



Юлия Наумова была награждена Благодарностью Кабинета Министров РТ (2003), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), Благодарственным письмом Кабинета Министров РТ (2009), Знаком отличия «За верность закону» второй степени (2010), медалью «290 лет прокуратуре России» (2011).

Заслуженный юрист Республики Татарстан (2013).