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12:16 (мск), источник: ЮГА.ру

Власти Краснодара предложили запретить ставить автомойки рядом с жилыми домами

В департаменте архитектуры и градостроительства Краснодара предложили запретить размещать автомойки рядом с жилыми домами.

Кроме этого, рядом со школами и детскими садами больше не будет «гостевых» парковок. Такие изменения были предложены.

В проекте указываются поправки к проекту, согласно которым на территории существующей застройки необходимо будет предусматривать парковочные места для размещения автомобилей сотрудников школ (не менее восьми) и детсадов (не менее семи). Ранее, согласно проекту, количество мест должно было составлять не менее 30 сотрудников для дошкольных учреждений и не менее 50 для работников школ.

Дополнительно предусматривать гостевые автостоянки для посетителей из расчета не менее 30 машино-мест для дошкольного учреждения и не менее 50 — для школы нужно будет при проектировании новых жилых районов, микрорайонов и кварталов рядом с земельными участками образовательных учреждений.

Что касается автомоек, то их размещение будет возможно при соблюдении размеров ориентировочных санитарно-защитных зон. Санитарно-защитная зона от мойки автомобилей до двух постов должна будет составлять 50 м, от мойки с количеством постов до пяти — 100 м.

«В санитарно-защитных зонах запрещается размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования», — говорится в документе, размещенном на сайте администрации Краснодара департаментом архитектуры и градостроительства.

Краснодарцам предложили до 31 мая направлять свои обоснованные замечания и предложения разработчику проекта на электронную почту str@krd.ru.

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