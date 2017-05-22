Власти Краснодара предложили запретить ставить автомойки рядом с жилыми домами
В департаменте архитектуры и градостроительства Краснодара предложили запретить размещать автомойки рядом с жилыми домами.
В департаменте архитектуры и градостроительства Краснодара предложили запретить размещать автомойки рядом с жилыми домами.
Кроме этого, рядом со школами и детскими садами больше не будет «гостевых» парковок. Такие изменения были предложены.
В проекте указываются поправки к проекту, согласно которым на территории существующей застройки необходимо будет предусматривать парковочные места для размещения автомобилей сотрудников школ (не менее восьми) и детсадов (не менее семи). Ранее, согласно проекту, количество мест должно было составлять не менее 30 сотрудников для дошкольных учреждений и не менее 50 для работников школ.
Дополнительно предусматривать гостевые автостоянки для посетителей из расчета не менее 30
Что касается автомоек, то их размещение будет возможно при соблюдении размеров ориентировочных
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Краснодарцам предложили до 31 мая направлять свои обоснованные замечания и предложения разработчику проекта на электронную почту str@krd.ru.