Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Собчак и Виторган показали подросшего сына (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
В Москве нашли 300 площадок под дома для переселенцев
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
"Идут переполненные составы": Прилепин о потерях ВСУ в Донбассе
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
12Воспоминания Набережной Круазет
14События недели в фотографиях
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12:10 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Замы начальника ГУ МВД по Нижегородской области задекларировали примерно по 1,5 млн рублей за 2016 год

Все заместители начальника ГУ МВД РФ по Нижегородской области задекларировали примерно по 1,5 млн рублей доходов за 2016 год. Об этом сообщается в документах на сайте ведомства.

Так, замначальника ГУ МВД — начальник полиции Григорий Ткаченко (после ухода Ивана Шаева в марте 2017 года временно исполняет обязанности руководителя ГУ МВД) задекларировал доход в 1,55 млн рублей. В собственности у него числится только автомобиль Nissan Teana (2009 года выпуска).

Сергей Евсеев заработал 1,48 млн рублей, его супруга — 140,6 тысяч рублей. В собственности последней находится ½ доли квартиры общей площадью 58 кв.м.

Доход Равиля Белева составил 1,48 млн рублей. Он владеет в совместной собственности с супругой земельным участком (1100 кв.м.) и жилым домом (170 кв.м.). Кроме того, ему принадлежит автомобиль Pevgeot 308 (2008 года выпуска). Доход супруги составил 733,2 тысячи рублей.

Напомним, за 2015 год Ткаченко, Евсеев и Белев заработали 1,5 млн, 1,4 млн и 1,3 млн рублей соответственно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Швеция в 10-й раз стала чемпионом мира по хоккею
Китай попросил у США 100 дней для воздействия на КНДР
С утра пораньше: сборная России прилетела в Москву с бронзой ЧМХ
МВД задержало хакеров, заразивших вирусом миллион смартфонов
Суд отправил Меламеда и Понурова под домашний арест
В Таиланде более 20 человек пострадали при взрыве в больнице
Гендиректор Ford Марк Филдс может уйти в отставку
Спорт
Лундквист остановил канадцев: шведы стали чемпионами мира Шведские хоккеисты, во многом благодаря надежной игре вратаря Хенрика Лундквиста, стали победителями чемпионата мира, проходившего в Кельне и Париже
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Скарлетт Йоханссон сыграла Иванку Трамп в вечернем шоу В финале сезона шоу «Субботним вечером в прямом эфире» знаменитые актеры в очередной раз спародировали президента США и его семью
Недвижимость
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Власти Крыма планируют отобрать у частников домов на $1 млрд
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь