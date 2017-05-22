Замы начальника ГУ МВД по Нижегородской области задекларировали примерно по 1,5 млн рублей за 2016 год

Так, замначальника ГУ МВД — начальник полиции Григорий Ткаченко (после ухода Ивана Шаева в марте 2017 года временно исполняет обязанности руководителя ГУ МВД) задекларировал доход в 1,55 млн рублей. В собственности у него числится только автомобиль Nissan Teana (2009 года выпуска).

Сергей Евсеев заработал 1,48 млн рублей, его супруга — 140,6 тысяч рублей. В собственности последней находится ½ доли квартиры общей площадью 58 кв.м.

Доход Равиля Белева составил 1,48 млн рублей. Он владеет в совместной собственности с супругой земельным участком (1100 кв.м.) и жилым домом (170 кв.м.). Кроме того, ему принадлежит автомобиль Pevgeot 308 (2008 года выпуска). Доход супруги составил 733,2 тысячи рублей.

Напомним, за 2015 год Ткаченко, Евсеев и Белев заработали 1,5 млн, 1,4 млн и 1,3 млн рублей соответственно.