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12:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Депутаты Горсовета Новосибирска отчитались о доходах

Самый богатый депутат заработал 104 млн рублей, самый бедный — ничего, об этом свидетельствуют данные деклараций.

Депутаты Горсовета Новосибирска отчитались о доходах, декларации опубликованы на сайте мэрии.

Самым богатым депутатом стал Алексей Джулай, который является главой группы компаний «Дискус плюс». Джулай заработал 104 млн рублей (годом ранее он задекларировал 123 млн рублей), ему принадлежат более 80 участков земли, два дома (один в долевой собственности), две квартиры. Кроме того, депутат владеет долей в еще одном участке земли, объектом незавершенного строительства, двумя нежилыми помещениями, зданием 1723,8 квадрата и доля в участке земли для эксплуатации здания корпуса хозбытовых и сантехнических помещений. Джулаю принадлежат автомобиль Mitsubishi Lancer, грузовой «КамАЗ» и моторная лодка «Казанка М52».

Председатель Совета Депутатов Дмитрий Асанцев отчитался о доходе в 3,1 миллиона рублей (годом ранее доход составлял 4,7 млн рублей), ему принадлежит квартира площадью 101,3 квадратных метров, а также автомобиль Toyota Lexus LX570.

Вице-спикер Горсовета Ренат Сулейманов отчитался о заработке в 2,9 миллиона рублей, участке земли в 600 квадратных метров, квартире в долевой собственности и автомобиле Toyota Land Cruiser Prado.

Самый низкий доход задекларировала депутат Наталья Пинус — ноль рублей. Ей принадлежит квартира и общие с супругом Toyota Land Cruiser Prado и мотоцикл Honda Africa. Супруг Пинус заработал за 2016 год 7,59 миллиона рублей.

Ранее были опубликованы декларации депутатов Заксобрания, мэра и работников муниципалитета.

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