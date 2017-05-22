Белоруссия хочет восстановить докризисный товарооборот с Самарской областью

«У нас есть неплохие подвижки: падение товарооборота прекратилось. В прошлом году мы приросли на 16%, первый квартал этого года также демонстрирует положительную динамику. Нам надо выйти на уровень товарооборота 2012 года, когда он был 615 миллионов долларов», — сказал Русый.

По его словам, стороны могут решить эту задачу в 2018 году. Как отметил Русый, для наращивания экономического сотрудничества «нужно менять подходы: переходить с “купи-продай” на кооперационный аспект».

Среди перспективных направлений сотрудничества Русый назвал нефтехимию, космическую отрасль, ракетостроение, в том числе обучение в вузах Самарской области специалистов в этих сферах, а также АПК, здравоохранение, медицину, транспорт, машиностроение. Он высказался за диверсификацию поставок предприятий.

Вице-губернатор Самарской области Игорь Еремин также отметил, что в 2012 году стороны уже сумели достичь пикового товарооборота, и теперь также необходимо стремиться к этому показателю.

«Думаю через пару-тройку лет… мы сможем его восстановить. Сегодня товарооборот растет, это тоже радостный факт… Хотелось бы развивать кооперационные связи, которые в некоторых отраслях нарушились», — сказал вице-губернатор, выступив за создание совместных производств и предприятий.

Он также особо отметил перспективы сотрудничества в образовании. «У нас есть возможности приглашать талантливую молодежь бесплатно учиться в вузах. Мы готовы оказывать Белоруссии помощь для подготовки специалистов в таких современных отраслях, как авикосмическая, нефтехимия, переработка нефти, производство минеральных удобрений», — добавил Еремин.