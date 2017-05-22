Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Шепелев о возврате 22 млн руб. семьей Фриске: "Деньги сняла мать"
Собчак и Виторган показали подросшего сына (фото)
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Где придумали традицию обливать чемпиона шампанским?Известный всем душ из шампанского на подиуме родился 50 лет назад из чувства сладкой мести
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
"Идут переполненные составы": Прилепин о потерях ВСУ в Донбассе
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
СМИ узнали, почему Дана Борисова может снова стать наркоманкой
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
20Крепостные стены XXI века
12Воспоминания Набережной Круазет
1080 лет парку Лос-Гласьярес
13:20 (мск), источник: РИА Новости

Белоруссия хочет восстановить докризисный товарооборот с Самарской областью

Белоруссия рассчитывает в ближайшее время выйти на докризисный уровень товарооборота с Самарской областью, заявил в понедельник в Минске белорусский вице-премьер Михаил Русый в ходе встречи с вице-губернатором российского региона Игорем Ереминым.

«У нас есть неплохие подвижки: падение товарооборота прекратилось. В прошлом году мы приросли на 16%, первый квартал этого года также демонстрирует положительную динамику. Нам надо выйти на уровень товарооборота 2012 года, когда он был 615 миллионов долларов», — сказал Русый.

По его словам, стороны могут решить эту задачу в 2018 году. Как отметил Русый, для наращивания экономического сотрудничества «нужно менять подходы: переходить с “купи-продай” на кооперационный аспект».

Среди перспективных направлений сотрудничества Русый назвал нефтехимию, космическую отрасль, ракетостроение, в том числе обучение в вузах Самарской области специалистов в этих сферах, а также АПК, здравоохранение, медицину, транспорт, машиностроение. Он высказался за диверсификацию поставок предприятий.

Вице-губернатор Самарской области Игорь Еремин также отметил, что в 2012 году стороны уже сумели достичь пикового товарооборота, и теперь также необходимо стремиться к этому показателю.

«Думаю через пару-тройку лет… мы сможем его восстановить. Сегодня товарооборот растет, это тоже радостный факт… Хотелось бы развивать кооперационные связи, которые в некоторых отраслях нарушились», — сказал вице-губернатор, выступив за создание совместных производств и предприятий.

Он также особо отметил перспективы сотрудничества в образовании. «У нас есть возможности приглашать талантливую молодежь бесплатно учиться в вузах. Мы готовы оказывать Белоруссии помощь для подготовки специалистов в таких современных отраслях, как авикосмическая, нефтехимия, переработка нефти, производство минеральных удобрений», — добавил Еремин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Предполагаемый убийца пилота Су-24 приговорен к 5 годам тюрьмы
Китай попросил у США 100 дней для воздействия на КНДР
Cборная России прилетела в Москву с бронзой ЧМХ
МВД задержало хакеров, заразивших вирусом миллион смартфонов
Суд отправил Меламеда и Понурова под домашний арест
В Таиланде более 20 человек пострадали при взрыве в больнице
Сочинец выиграл в лотерею рекордную для России сумму
Спорт
Лундквист остановил канадцев: шведы стали чемпионами мира Шведские хоккеисты, во многом благодаря надежной игре вратаря Хенрика Лундквиста, стали победителями чемпионата мира, проходившего в Кельне и Париже
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Скарлетт Йоханссон сыграла Иванку Трамп в вечернем шоу В финале сезона шоу «Субботним вечером в прямом эфире» знаменитые актеры в очередной раз спародировали президента США и его семью
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Эксперты рассказали, где дешевле всего снять жилье на лето
В Москве нашли 300 площадок под дома для переселенцев
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь