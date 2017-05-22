Президент Татарстана призвал Ак Барс Банк повышать рентабельность

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов на годовом общем собрании акционеров Ак Барс Банка, призвал кредитную организацию повышать свою рентабельность.

«Наш банк Ак Барс, он опорный нашей республики, уполномоченный банк. Конечно же нам очень важно, чтобы он был надежный и эффективный. Здесь уже в докладе Председателя Правления было сказано, неплохая выставка организована, какие новые продукты, какие инструменты мы используем. Но самое главное, что есть принятая стратегия до 2021 года, надо строго выдерживать те параметры, которые определены стратегией. За эти пять лет мы должны быть в топ-15 российских банков по уровню активов. Повысить уровень рентабельности, сегодня пока этот уровень недостаточен. Я считаю, что мы должны более эффективно работать, ну и активизировать работу пр кредитованию реального сектора экономики», — сказал Рустам Минниханов.

Президент республики также отметил, что проводимая Центробанком жесткая политика в банковском секторе имеет рациональные причины и региональные банки должны соответствовать высокому уровню эффективности. «Главная задача — обеспечить стабильность и надежность банковской системы. Со стороны Центрального Банка проводится жесткая политика, я никак не могу комментировать, она правильная. На рынке должны остаться самые эффективные и надежные компании. И я считаю, что наши банки республики тоже должны полностью соответствовать этим критериям», — отметил Президент Татарстана.

«Спасибо за критику по поводу рентабельности. В первую очередь, я смотрю здесь на председателя правления банка», — ответил Рустаму Минниханову председатель Совета директоров банка Валерий Сорокин.