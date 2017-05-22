Администрация Нижнего Новгорода перенесла конкурсы на новые частные маршруты на июнь 2017 года

По его словам, первые конкурсы — два лота по три-пять маршрутов — пройдут уже до конца текущей недели, до 26 мая. Все остальные торги, как сообщил Голофастов, будут проводиться до конца июня 2017 года.

«Выигравшие конкурсы перевозчики должны будут выйти на маршруты в течение 60 дней после проведения конкурса», — отметил он.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация планирует провести конкурсы на новые частные маршруты в мае 2017 года.

Напомним, что группа частных перевозчиков из Нижнего Новгорода протестует против введения новой транспортной схемы и предлагает перенести её создание на 2018−2019 годы. В 2017 году в Нижнем Новгороде изменяется сеть муниципальных маршрутов, в том числе пять планируется отменить.