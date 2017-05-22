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13:28 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода перенесла конкурсы на новые частные маршруты на июнь 2017 года

Администрация Нижнего Новгорода перенесла сроки проведения конкурсов на новые частные маршруты на июнь 2017 года. Об этом сообщил директор департамента транспорта горадминистрации Александр Голофастов по итогам оперативного совещания 22 мая.

По его словам, первые конкурсы — два лота по три-пять маршрутов — пройдут уже до конца текущей недели, до 26 мая. Все остальные торги, как сообщил Голофастов, будут проводиться до конца июня 2017 года.

«Выигравшие конкурсы перевозчики должны будут выйти на маршруты в течение 60 дней после проведения конкурса», — отметил он.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация планирует провести конкурсы на новые частные маршруты в мае 2017 года.

Напомним, что группа частных перевозчиков из Нижнего Новгорода протестует против введения новой транспортной схемы и предлагает перенести её создание на 2018−2019 годы. В 2017 году в Нижнем Новгороде изменяется сеть муниципальных маршрутов, в том числе пять планируется отменить.

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