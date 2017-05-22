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13:10 (мск), источник: СуперОмск

Омский минфин обжаловал решение по 90-миллионному иску мэрии

Восьмой апелляционный арбитражный суд назначил дату первого заседания по спору между администрацией Омска и двумя областными министерствами — финансов и образования. Процесс начнется 27 июня.

Источник: Reuters

Минфин обжалует решение первой инстанции, взыскавшей с ответчиков более 100 млн рублей в пользу мэрии. Как указано в материалах дела, 16 июля 2015 года министерство и горадминистрация заключили соглашение.

По нему муниципалитету выделялись субсидии на модернизацию системы дошкольного образования (за исключением вложений в строительство). Всего предусматривалось 283,4 млн рублей, но область выдала только 193,9 млн. Оставшиеся 89,445 млн рублей мэрия как раз и потребовала через суд, прибавив к этой сумме убытки и проценты — 10,642 млн рублей.

Истец аргументировал это тем, что под запланированные деньги уже были заключены договоры на материально-техническое обеспечение и ремонт дошкольных учреждений. Их мэрия полностью оплатить не смогла, что повлекло иски подрядчиков и взыскание денег по контрактам с учетом пеней, неустоек и госпошлины.

Минобразования заявило, что предоставление субсидий — его право, а не обязанность. Но суд с этой позицией не согласился.

«С учетом того, что межбюджетные трансферты, по смыслу БК РФ, являются расходным обязательством для бюджета субъекта РФ — Омской области, одновременно являясь своего рода доходом для бюджета муниципального образования город Омск, суд отклоняет доводы Министерства образования Омской области и Министерства финансов Омской области, что предоставление субсидий является правом, а не обязанностью Омской области», — отмечается в решении.

В итоге, с ответчиков постановили взыскать основной долг, а в процентах мэрии было отказано, поскольку гражданско-правовое законодательство не применяется к бюджетным взаимоотношениям.

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