В Краснодаре выбрали куратора Музыкального микрорайона

Им стал Виталий Катунин. Об этом сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

«Конкурс был объявлен по поручению Евгения Первышова, и сегодня состоялся финальный этап. Куратор Музыкального займется всеми текущими вопросами, коих в районе накопилось немало. Это и межевание, работа с управляющим компаниями, поставщиками ресурсов. В общем, двадцатичасовой рабочий день», — рассказал Вербицкий.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 25 марта стартовал конкурс на должность заместителя главы Калининской сельской администрации и куратора Музыкального микрорайона. Документы можно было подать до 10 апреля. Известно, что с 25 марта в конкурсе никто не хотел принимать участия и первая заявка была подана 5 апреля. После этого количество конкурсантов увеличилось до 16 человек.