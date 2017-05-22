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15:05 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре выбрали куратора Музыкального микрорайона

В Краснодаре 22 мая стало известно имя куратора Музыкального микрорайона.

Им стал Виталий Катунин. Об этом сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

«Конкурс был объявлен по поручению Евгения Первышова, и сегодня состоялся финальный этап. Куратор Музыкального займется всеми текущими вопросами, коих в районе накопилось немало. Это и межевание, работа с управляющим компаниями, поставщиками ресурсов. В общем, двадцатичасовой рабочий день», — рассказал Вербицкий.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 25 марта стартовал конкурс на должность заместителя главы Калининской сельской администрации и куратора Музыкального микрорайона. Документы можно было подать до 10 апреля. Известно, что с 25 марта в конкурсе никто не хотел принимать участия и первая заявка была подана 5 апреля. После этого количество конкурсантов увеличилось до 16 человек.

Шестерых претендентов исключили по квалификационным требованиям из-за непрофильного образования, предоставления недостоверных сведений, отсутствия стажа работы по специальности. Еще один претендент снял кандидатуру.

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