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14:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Нардепы ведут страницы в запрещенных соцсетях — СМИ

Ранее президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Народные избранники и дети политиков продолжают вести страницы в российских социальных сетях, которые запрещены в Украине, сообщило в понедельник издание «Вести».

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Ранее президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, в Украине запрещается доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсам «Яндекса» и Mail.ru.

Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации. В ООН высказались против ограничения свободы коммуникации в связи с санкциями Украины к российским интернет-ресурсам.

«По-прежнему активно общается с друзьями “ВКонтакте” дочь ярого националиста Олега Тягнибока (лидер националистической партии “Свобода” — ред.) 22-летняя Дарина-Богдана… Например, в субботу она вышла из сети аж в полпятого утра, а в воскресенье заходила с мобильного устройства в два часа дня. Есть “ВКонтакте” и 20-летний Гордей (подписан как Горко) Тягнибок», — говорится в сообщении.

По данным издания, «Оппозиционный блок» высказался против запрета «ВКонтакте» и «Одноклассников» и не будет закрывать там свои страницы, а члены партии Александра Клименко (занимал пост министра доходов и сборов в период президентства Виктора Януковича — ред.) «Успешная страна» провели онлайн-флешмоб и акции протеста с требованием не закрывать соцсети.

«Радикал Олег Ляшко страницу удалил лишь после “публичной порки”, устроенной Комитетом избирателей Украины. Последовал примеру шефа и нардеп Андрей Лозовой, хотя еще 18 мая в День вышиванки в “ВКонтакте” он хвастал фотографиями коллег по Раде в национальной одежде», — говорится в сообщении.

По информации издания, депутаты от президентской фракции «Блок Петра Порошенко», Сергей Лещенко и Мустафа Найем, также продолжают пользоваться социальными сетями, которые попали в санкционный список.

«Остались в соцсетях и радикалы-националисты. Дмитрий Ярош на страничке “ВКонтакте” был утром в субботу (впрочем, не факт, что страницу сейчас ведет именно он). Его помощник Ростислав Винер удивился, что у Яроша есть там профиль, и сказал “Вестям”, что его единомышленники постепенно будут отказываться от использования российских сервисов», — говорится в сообщении.

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