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13:36 (мск), источник: Actualitati.md

Мукан: Киртоакэ не приходит на заседания, так как понимает, что ему скоро конец

Об этом в ходе брифинга заявил муниципальный советник фракции Партии социалистов Виталий Мукан.

Источник: Actualitati.md

Не знаю, когда будет следующее заседание муниципального совета, так как примар Кишинева Дорин Киртоакэ не особо появляется на заседаниях. Он уже чувствует, что ему скоро конец, — уверен социалист.

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Муниципальный советник Петру Кордуняну сказал, что беззаконие в Кишиневе продолжаются. Так называемый клан Либеральной партии под названием Киртоакэ делает все, что захочется, нарушая местные и международные законы, не учитывая потребности кишиневцев.

По его словам, зная, что каждый второй-третий кишиневец не может оплачивать тарифы, теперь, в результате повышения тарифа на воду, под раздачу попадают уязвимые категории населения, пенсионеры и те, кто не может оплатить тарифы. Клан ЛП продолжает заниматься политикой.

Советник обратился к правоохранительным органам с требованием, отреагировать и выяснить законность принятого Национальным агентством порегулированию вэнергетике (НАРЭ) решения, а также проверить все нарушения, осуществленные примэрией.

Мы, на протяжении нескольких лет, на заседаниях мунсовета приходим и просим правоохранительные органы прийти в зал и посмотреть, какое беззаконие тут творится, — сказал Кордуняну.

Социалист возмутился, с момента избрания Киртоакэ примаром, посмотрите, сколько раз он был на мунсовете? Он был лишь на 7−8 раз. На всех остальных был вице-примар Нистор Грозаву. О чем еще можно говорить?.

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