Мукан: Киртоакэ не приходит на заседания, так как понимает, что ему скоро конец
Об этом в ходе брифинга заявил муниципальный советник фракции Партии социалистов Виталий Мукан.
Об этом в ходе брифинга заявил муниципальный советник фракции Партии социалистов Виталий Мукан.
Не знаю, когда будет следующее заседание муниципального совета, так как примар Кишинева Дорин Киртоакэ не особо появляется на заседаниях. Он уже чувствует, что ему скоро конец, — уверен социалист.
Муниципальный советник Петру Кордуняну сказал, что беззаконие в Кишиневе продолжаются. Так называемый клан Либеральной партии под названием Киртоакэ делает все, что захочется, нарушая местные и международные законы, не учитывая потребности кишиневцев.
По его словам, зная, что каждый
Советник обратился к правоохранительным органам с требованием, отреагировать и выяснить законность принятого Национальным агентством порегулированию вэнергетике (НАРЭ) решения, а также проверить все нарушения, осуществленные примэрией.
Мы, на протяжении нескольких лет, на заседаниях мунсовета приходим и просим правоохранительные органы прийти в зал и посмотреть, какое беззаконие тут творится, — сказал Кордуняну.
Социалист возмутился, с момента избрания Киртоакэ примаром, посмотрите, сколько раз он был на мунсовете? Он был лишь на 7−8 раз. На всех остальных был