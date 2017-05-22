Мукан: Киртоакэ не приходит на заседания, так как понимает, что ему скоро конец

Не знаю, когда будет следующее заседание муниципального совета, так как примар Кишинева Дорин Киртоакэ не особо появляется на заседаниях. Он уже чувствует, что ему скоро конец, — уверен социалист.

Муниципальный советник Петру Кордуняну сказал, что беззаконие в Кишиневе продолжаются. Так называемый клан Либеральной партии под названием Киртоакэ делает все, что захочется, нарушая местные и международные законы, не учитывая потребности кишиневцев.

По его словам, зная, что каждый второй-третий кишиневец не может оплачивать тарифы, теперь, в результате повышения тарифа на воду, под раздачу попадают уязвимые категории населения, пенсионеры и те, кто не может оплатить тарифы. Клан ЛП продолжает заниматься политикой.

Советник обратился к правоохранительным органам с требованием, отреагировать и выяснить законность принятого Национальным агентством порегулированию вэнергетике (НАРЭ) решения, а также проверить все нарушения, осуществленные примэрией.

Мы, на протяжении нескольких лет, на заседаниях мунсовета приходим и просим правоохранительные органы прийти в зал и посмотреть, какое беззаконие тут творится, — сказал Кордуняну.