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13:34 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский попросил учесть в «Стратегии-2035» позиции стратегии экономической безопасности России

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил министерству экономического развития региона изучить утвержденную главой государства Владимиром Путиным Стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года и учесть ее положения в областном проекте — Стратегии развития Челябинской области до 2035 года.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Как сообщает пресс-служба областной администрации, поручения даны министру экономического развития Челябинской области Сергею Смольникову, которому предстоит тщательно изучить федеральный документ и учесть его позиции при корректировке регионально программы.

«Все цели, утвержденной президентом Стратегии, и прежде всего — повышение конкурентоспособности национальной экономики, поддержка и развитие потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса, непосредственно связаны с промышленно-экономической специализацией Челябинской области, — отметил Борис Дубровский в ходе аппаратного совещания. — Этим мы выделяемся на фоне других регионов — развитием крупной промышленности и ОПК».

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в марте губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал распоряжениео разработке стратегии социально-экономического развития региона на период до 2035 года. Этот проект — доработка стратегии экономического развития региона до 2020 года, которая была неоднозначно встречена скептиками.

По словам Бориса Дубровского, действующую и будущую Стратегию будет связывать единый приоритет: это человек, его уникальный потенциал и растущие потребности.

Новая стратегия будет более масштабной, но останется неизменным проектный подход. Все мероприятия будут жестко увязаны с бюджетным процессом и мотивацией участников, регион намерен участвовать во всех федеральных программах и нацпроектах.

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