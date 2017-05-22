Кабинет министров РФ поддержал инициативу Дубровского в ускоренном порядке присвоить Верхнему Уфалею статуса ТОСЭР

По словам главы региона, в кабинете министров РФ область определяют как территорию с тяжелой ситуацией на рынке труда. Отметим, уровень безработицы на Южном Урале превысил среднюю отметку по России и подобрался к 1,7%.

В ходе совещания губернатор подвел итоги заседания межведомственной рабочей группы, прошедшего под председательством заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец, по мониторингу ситуации на рынке труда.

Борис Дубровский обратится за поддержкой к правительству РФ по решению вопроса с занятостью

Ситуация обострилась после остановки в Верхнем Уфалее градообразующего предприятия «Уфалейникель», после чего губернатор решил в максимально сжатые сроки присвоить муниципалитету статус ТОСЭРа, чтобы привлечь на территорию инвестиции.

В свою очередь, министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников сообщил, что уже в пятницу, 19 мая, из минэконоразвития РФ пришли замечания по заявке Верхнего Уфалея. Он пояснил, что они носят технический характер, и после устранения замечаний, примерноо через неделю, документ будет отослан в министерство.

Добавим, Борис Дубровский держит на личном контроле вопрос по ситуации на рынке труда в моногородах региона. В Челябинской области 16 городов с монопрофильной экономикой, где проживает треть населения региона (1 млн. 172,7 тыс. чел.). При этом 7 моногородов относятся к 1 категории — с наиболее сложным социально-экономическим положением (Аша, Миньяр, Верхний Уфалей, Бакал, Карабаш, Нязепетровск, Усть-Катав).

Как уже сообщало агентство, в 2017 году ситуация на рынке труда Верхнего Уфалея резко ухудшилась. С начала года уровень безработицы вырос в 2,6 раза в связи с массовым сокращением на градообразующем предприятии города Уфалейникеле. Работу потерял каждый седьмой взрослый трудоспособный житель города.

Минэкономразвития области 3 марта направило заявку в правительство РФ на создание в Верхнем Уфалее ТОСЭР. Также подготовлено ходатайство об ускорении рассмотрения этой заявки. Для реализации в рамках ТОСЭР сейчас заявлено 12 проектов, объем инвестиций — порядка 2 миллиардов рублей. В случае реализации данных инвестпроектов со временем предполагается создать около 860 постоянных рабочих мест.