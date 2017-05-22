Россия и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений

Bloomberg: Турция сняла ограничения по пшенице из России

Подписи под документом поставили зампреды правительств двух стран — Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек.

На церемонии в Стамбуле присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев и его турецкий коллега Бинали Йылдырым.

4 мая Турция отменила ограничения на импорт пшеницы из России. Анкара исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин, по просьбе местных компаний, которые не устроил запрет Москвы на импорт некоторых продуктов (например, томатов).

По данным российского Минсельхоза, размер ввозной таможенной пошлины на пшеницу и кукурузы составлял 130 процентов, риса — 45 процентов, бобовых — 9,7 процента.