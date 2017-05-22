Губернатор потребовал срочно разобраться с пробками в Красноярске

Напомним, с 20 мая в центре Красноярска изменилась схема движения транспорта: некоторые улицы стали односторонними, а другие поменяли направление движения. В первый рабочий день на улицах предсказуемо образовались пробки.

Сегодня ситуацию на дорогах обсудили с участием губернатора. Глава департамента горхозяйства Игорь Титенков заверил, что новая схема движения — «самая оптимальная». Кроме того, он подчеркнул, что власти неоднократно предупреждали автомобилистов об изменениях и просили их заранее обдумывать свой маршрут.

Виктор Толоконский поручил в кратчайшие сроки организовать дорожное движение в центре таким образом, чтобы минимизировать затруднения для жителей, сообщили в пресс-службе губернатора.

«Изменения привычных схем движения всегда вызывают определенные сложности. В связи с готовящимся масштабным ремонтом дорог затруднения движения в центре города неизбежны, тем не менее необходимо организовать схему движения так, чтобы свести затруднения движения транспорта к минимуму», — призвал глава края.