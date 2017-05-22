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14:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Губернатор Новосибирской области заработал 4,8 млн рублей

Среди министров правительства НСО наиболее состоятельным стал глава департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий — он задекларировал более 12 млн рублей дохода.

Губернатор Новосибирской области задекларировал 4,8 млн рублей, об этом свидетельствуют данные на сайте правительства НСО.

Губернатор Новосибирской области задекларировал доход в 4,8 млн рублей. В собственности главы региона половина жилого дома площадью 510,6 квадратных метров, еще один дом, площадью 49,4 квадратных метра. Земельный участок площадью 428,0 квадратных метров, половина земельного участка в 997,0.

Супруга главы региона заработала 240 тысяч рублей, в её собственности доли в доме и земельном участке, в пользовании еще один земельный участок и жилой дом. Автопарк супруги главы региона состоит из автомобиля Лексус RX 450.

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Первый заместитель Губернатора Юрий Петухов задекларировал 3,3 млн рублей дохода. В его собственности квартира площадью 55 квадратных метров и земельный участок, в пользовании две квартиры и земельный участок. Автомобиля у Юрия Петуова нет. Супруга первого замглавы региона заработала 303 тысячи рублей, в её собственности доля в квартире, земельный участок, в пользовании еще одна квартира. Жена Петухова владеет автомобилем «Хендэ». Двое несовершеннолетних детей четы Петуховых пользуются двумя квартирами.

Первый замгубернатора Владимир Знатков заработал 2,9 млн рублей, в его пользовании квартира и гараж, собственной недвижимости нет. Знатков также владеет автомобилем «ЛЭНД РОВЕР». А вот у супруги первого замгубернатора в собственности есть квартира площадью 92,5 квадратных метра и автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН». Жена Владимира Знаткова задекларировала 1,3 млн рублей.

Наиболее состоятельным министром стал начальник департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов — он заработал 12 млн рублей. В собственности Анатолия Дюбанова земельный участок площадью 342 квадратных метра, гараж площадью 100 квадратных метров. В пользовании у главы департамента два земельных участка и жилой дом площадью в 445 квадратных метров. Автопарк главы департамента информатизации — Toyota Highlander.

Супруга Дюбанова доходов в 2016 году не получила, в её собственности автомобиль Toyota RAV-4, в пользовании дом и два земельных участка в месте с несовершеннолетним ребенком.

На втором месте в рейтинге богачей правительства региона (если не учитывать декларацию губернатора региона) расположился министр труда Игорь Шмидт — он заработал 4,5 млн рублей. В его собственности квартира, еще одна в пользовании. У супруги Шмидта в собственности квартира и земельный участок, в пользовании с несовершеннолетним ребенком еще одна квартира. Доход супруги главы Минтруда НСО — 426 тысяч рублей.

На третьем месте в рейтинге деклараций правительства НСО расположился министр культуры Игорь Решетников — он задекларировал 4 млн рублей. В собственности Решетникова квартира, земельный участок, доля в подземной парковке и автомобиль NISSAN X-TRAIL. Доход супруги Решетникова составил 2,9 млн рублей, в её собственности две квартиры, гараж и доля в подземной парковке.

Среди супругов министров правительства региона больше всего заработала жена Министра строительства Сергея Боярского — она задекларировала 12 млн рублей. В её собственности земельные участки и доли в них, дом, квартира, два бокса временное жилище в Болгарии, а также доля в помещении автостоянки. .

Таким образом, средний задекларированный доход членов правительства Новосибирской области составляет 3,2 млн рублей.

Ранее были опубликованы декларации депутатов Заксобрания, мэра, работников муниципалитета.

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