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17:38 (мск), источник: Sputnik.md

Правительство Молдовы избавится от всех вице-министров

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. В молдавском правительстве в ближайшее время не останется вице-министров. Такие изменения предполагает проект закона о реформе правительства.

Источник: Sputnik.md

«Проект предполагает, что мы отказываемся от вице-министров и укрепляем позиции госсекретарей. Они становятся чиновниками высшего ранга в рамках министерств», — сказал директор Центра по внедрению реформ Юрий Чокан.

В настоящее время в молдавском правительстве 39 вице-министров.

В Минэкономики и Минобороны — по одному замминистру, в министерстве финансов, Минюсте, МВД, министерстве регионального развития и строительства, министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности, министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры, Минпросвещения, министерстве труда, соцзащиты и семьи, а также в Минздраве — по три вице-министра. По два замглавы в министерстве иностранных дел и евроинтеграции, Минкульте, министерстве окружающей среды, Минспорта, а также в министерстве информтехнологий и коммуникаций.

Планируется, что новый проект представят на следующей неделе. А 23 мая глава кабмина Павел Филип проведет заседание Национального совета по реформированию центральной власти.

Ранее спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что новая структура правительства республики будет функциональна с 1 декабря 2017 года.

Демпартия разработала проект, согласно которому из 16 министерств останется 9. Число государственных агентств также заметно сократится. Предлагаемая структура правительства выглядит так — премьер, три вице-премьера и девять министерств — министерство экономики и инфраструктуры, министерство иностранных дел и европейской интеграции, министерство финансов, МВД, министерство юстиции, Минобороны, министерство образования, культуры и науки, министерство здравоохранения и социального развития, министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

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