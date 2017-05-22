Правительство Молдовы избавится от всех вице-министров

«Проект предполагает, что мы отказываемся от вице-министров и укрепляем позиции госсекретарей. Они становятся чиновниками высшего ранга в рамках министерств», — сказал директор Центра по внедрению реформ Юрий Чокан.

В настоящее время в молдавском правительстве 39 вице-министров.

В Минэкономики и Минобороны — по одному замминистру, в министерстве финансов, Минюсте, МВД, министерстве регионального развития и строительства, министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности, министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры, Минпросвещения, министерстве труда, соцзащиты и семьи, а также в Минздраве — по три вице-министра. По два замглавы в министерстве иностранных дел и евроинтеграции, Минкульте, министерстве окружающей среды, Минспорта, а также в министерстве информтехнологий и коммуникаций.

Планируется, что новый проект представят на следующей неделе. А 23 мая глава кабмина Павел Филип проведет заседание Национального совета по реформированию центральной власти.

Ранее спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что новая структура правительства республики будет функциональна с 1 декабря 2017 года.