Правительство Молдовы избавится от всех вице-министров
КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. В молдавском правительстве в ближайшее время не останется
КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. В молдавском правительстве в ближайшее время не останется
«Проект предполагает, что мы отказываемся от
В настоящее время в молдавском правительстве 39
В Минэкономики и Минобороны — по одному замминистру, в министерстве финансов, Минюсте, МВД, министерстве регионального развития и строительства, министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности, министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры, Минпросвещения, министерстве труда, соцзащиты и семьи, а также в Минздраве — по три
Планируется, что новый проект представят на следующей неделе. А 23 мая глава кабмина Павел Филип проведет заседание Национального совета по реформированию центральной власти.
Ранее спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что новая структура правительства республики будет функциональна с 1 декабря 2017 года.
Демпартия разработала проект, согласно которому из 16 министерств останется 9. Число государственных агентств также заметно сократится. Предлагаемая структура правительства выглядит так — премьер, три