Максим Решетников встретился с послом Словении в РФ

Визит Шелиго связан с 25-летием дипломатических отношений между Словением и Россией. Отношения Пермского края и Словении налажены в сфере образования и культуры, создаются все условия для привлечения иностранных инвесторов. В ходе встречи стороны обсудили вопросы культурно-исторического наследия, экономического сотрудничества.

Глава Пермского края выразил надежду на продолжение дальнейшего сотрудничества и укрепление двусторонних связей. «Мы уверены, что показатели экономического и инвестиционного сотрудничества отметятся ростом в будущем, увеличивая свой вклад в развитие экономики наших территорий. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча станет новым шагом вперед в укреплении двусторонних связей», — заявил врио губернатора.

Примож Шелиго передал Максиму Решетникову личное приглашение на мемориальную церемонию у перевала Вршич у Русской часовни. Церемония имеет 100-летнюю историю и традиционно проходит в Словении в последнее воскресенье июля, как символ дружбы и добрососедства.

В 2016 году, в год столетия часовни, в церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Максим Решетников выразил уверенность, что делегация правительства Пермского края посетит это мероприятия.