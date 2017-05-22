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15:53 (мск), источник: Zakon.kz

В МОН РК назвали проблемы «пробуксовки» дуального образования

В ведомстве считают необходимым давать налоговые послабления предприятиям, участвующим в дуальной системе образования.

Источник: Zakon.kz

Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова перечислила проблемы, которые не дают эффективно развиваться дуальному обучению студентов средне-специальных учебных заведений, передает корреспондент Zakon.kz.

«Остается еще низкая ответственность предприятий. Их неготовность обучать связана с отсутствием стимулов для бизнеса и огромными финансовыми затратами», — сказала она на заседании комиссии в Мажилисе Парламента РК по направлению «Образование» по вопросам внедрения дуального обучения в организациях технического и профобразования.

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Как продолжила докладчик, МОН РК неоднократно вносило предложения по созданию стимулов для бизнеса в Миннацэкономики и финансов РК.

«Однако данными министерствами наши предложения не поддержаны, обосновывая наличием налоговых стимулов для предприятий, осуществляющих содействие развитию образования. Считаем, необходимым Национальной палате предпринимателей провести анализ эффективности использования имеющихся налоговых стимулов», — подчеркнула спикер.

Б. Асылова указала — ведомство считает, что имеющиеся стимулы неэффективны.

«Они не касаются напрямую предприятий, участвующих в дуальном обучении. В связи с этим министерство просит включить данные стимулы в новый Налоговый кодекс РК. Предложения представлены нами на ваше рассмотрение», — уточнила заместитель министра.

Кроме этого, она сообщила, что существуют проблемы, связанные с нехваткой ученическим мест на предприятиях для прохождения производственного обучения и отсутствием квалифицированных инструкторов-наставников на производстве со знанием основ педагогического мастерства.

«Не отлажена система независимой отраслевой сертификации квалификации выпускников организаций образования и специалистов на рынке труда. Это ключевое звено в дуальном обучении, позволяющее оценить полученные навыки специалистов на соответствие требованиям индустрии», — отметила выступающая.

«В связи с этим считаем целесообразным министерству труда и социальной защиты населения закрепить законодательно развитие профессиональной мобильности граждан, систематизацию, ранжирование и классификацию по различным уровням видов деятельности, компетенциям, определение компетентных органов по подтверждению и присвоению квалификаций, их функции, определение перечня сфер деятельности и регулируемых профессий, введение обязательности признания сертификата работодателями», — заключила Б. Асылова.

По ее данным, сегодня в республике в дуальном обучении участвуют более 400 колледжей и 2200 предприятий. В то же время в новой программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства предусмотрено финансирование государством оплаты труда наставникам на производстве в размере 44 тысяч тенге в месяц на слушателя.

Вице-министр проинформировала, что ведомством запланирован выезды в регионы для изучения объема необходимых средств для осуществления доплат в рамках дуального обучения по данной методике.

Автор: Ксения Давыдова, Астана.

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