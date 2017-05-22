Лукашенко дал указания Качановой по поводу зарплат чиновников

Планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате были обсуждены на встрече президента с главой Администрации президента Натальей Кочановой, сообщила БелТА.

«До оптимизации никакого повышения зарплаты ни на йоту быть не должно и не будет. Мы об этом условились», — предупредил президент.

В свою очередь Качанова отметила, что Администрация трудится уже в новом формате и с новым составом, мероприятия по оптимизации проведены в установленные сроки. В настоящее время правительством приняты все нормативные правовые акты, необходимые для продолжения данной работы в других государственных структурах.

«Приняты постановления, утвержден график, в соответствии с которым будет проводиться оптимизация. И до 1 декабря мы вам полностью доложим о ходе выполнения оптимизации в 2017 году», — сказала Кочанова.