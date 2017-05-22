Лукашенко дал указания Качановой по поводу зарплат чиновников
Глава Администрации президента заявила, что до 1 декабря доложит президенту о ходе проведения оптимизации госаппарата в 2017 году.
Глава Администрации президента заявила, что до 1 декабря доложит президенту о ходе проведения оптимизации госаппарата в 2017 году.
МИНСК, 22 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился не повышать заработную плату чиновникам до окончания процесса оптимизации государственного аппарата.
Планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате были обсуждены на встрече президента с главой Администрации президента Натальей Кочановой, сообщила БелТА.
«До оптимизации никакого повышения зарплаты ни на йоту быть не должно и не будет. Мы об этом условились», — предупредил президент.
В свою очередь Качанова отметила, что Администрация трудится уже в новом формате и с новым составом, мероприятия по оптимизации проведены в установленные сроки. В настоящее время правительством приняты все нормативные правовые акты, необходимые для продолжения данной работы в других государственных структурах.
«Приняты постановления, утвержден график, в соответствии с которым будет проводиться оптимизация. И до 1 декабря мы вам полностью доложим о ходе выполнения оптимизации в 2017 году», — сказала Кочанова.