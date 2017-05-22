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15:47 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко дал указания Качановой по поводу зарплат чиновников

Глава Администрации президента заявила, что до 1 декабря доложит президенту о ходе проведения оптимизации госаппарата в 2017 году.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился не повышать заработную плату чиновникам до окончания процесса оптимизации государственного аппарата.

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Планы по дальнейшей оптимизации в госаппарате были обсуждены на встрече президента с главой Администрации президента Натальей Кочановой, сообщила БелТА.

«До оптимизации никакого повышения зарплаты ни на йоту быть не должно и не будет. Мы об этом условились», — предупредил президент.

В свою очередь Качанова отметила, что Администрация трудится уже в новом формате и с новым составом, мероприятия по оптимизации проведены в установленные сроки. В настоящее время правительством приняты все нормативные правовые акты, необходимые для продолжения данной работы в других государственных структурах.

«Приняты постановления, утвержден график, в соответствии с которым будет проводиться оптимизация. И до 1 декабря мы вам полностью доложим о ходе выполнения оптимизации в 2017 году», — сказала Кочанова.

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