Куйвашев: ЭКСПО-2025 поможет Екатеринбургу закрепиться на инвестиционной карте мира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Всемирная выставка ЭКСПО-2025 поможет Екатеринбургу и Свердловской области закрепиться на туристической и инвестиционной картах мира. Так врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в понедельник прокомментировал участие Екатеринбурга в борьбе за проведение ЭКСПО-2025.

Читайте также Дмитрий Медведев объявил Екатеринбург претендентом на Экспо-2025

Ранее в понедельник сообщалось, что Россия передала в Международное бюро выставок (МБВ) письмо с заявкой на организацию Всемирной выставки 2025 года в Екатеринбурге. Послание от председателя правительства России Дмитрия Медведева на имя генерального секретаря МБВ Висенте Лоссерталеса передал представитель РФ при МБВ Александр Туров. «Участие в кампании — стимул работать еще энергичнее и эффективнее, возможность привнести новые идеи в наши стратегические планы и форсировать процесс вхождения Свердловской области в тройку лидеров страны по всем основным показателям. И, конечно, борьба за ЭКСПО-2025 — это еще один шаг к тому, чтобы столица Урала, Свердловская область закрепилась на туристической и инвестиционной картах мира», — сказал врио главы региона.

Куйвашев выразил благодарность руководству страны за то, «что в Урал верят, что в нас видят организаторов мероприятий высокого международного уровня наравне с нынешними кандидатами».

Он добавил, что Екатеринбург уже приобрел «бесценный опыт, когда на равных конкурировали с Дубаем». «Кроме того, город не стоит на месте и продолжает активно развиваться. Это решение еще раз подтверждает статус Екатеринбурга как одного из ключевых городов России, наше участие в конкурсе является признанием Екатеринбурга как одного из ведущих городов мира», — подчеркнул Куйвашев. Борьба за ЭКСПО Екатеринбург ранее боролся за право организовать у себя Expo в 2020 году, однако победу в конкурсе тогда одержал Дубай. На этот раз на проведение выставки претендуют Париж и японская Осака, указали в МБВ. Планируется, что выставка будет проходить со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Заявленная Екатеринбургом для конкурса тема — «Меняя мир: инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений».