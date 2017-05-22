Якоб рассказал о готовности Екатеринбурга бороться за право проведения World Expo 2025

«Для нас очень важно, что Правительство Российской Федерации вновь сделало ставку на Екатеринбург. Нашему городу есть, что показать всему миру. К тому же, в уральской столице в свое время была проведена большая работа по подготовке к “ЭКСПО-2020”, а сейчас город активно преображается к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Екатеринбург уже многие годы уверенно занимает лидирующие позиции в России по многим аспектам, поэтому мы были бы рады принять Всемирную выставку в 2025 году», — отметил сити-менеджер.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», сегодня РФ подала заявку в Международное бюро выставок на проведение в Екатеринбурге World Expo 2025. Уральскую столицу предложено рассмотреть как площадку выставки 2025 года, посвященную теме «Меняющийся мир: Инклюзивные инновации — для наших детей и будущего поколения».