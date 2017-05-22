Екатеринбург вошел в пятерку самых перспективных мегаполисов России
Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге самых перспективных российских мегаполисов.
Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге самых перспективных российских мегаполисов.
Как сообщили Накануне.RU в
Стоит отметить, что проект «Рейтинг российских мегаполисов» журнала «Русский репортер» учитывает только крупные российские города, число жителей которых превышает 600 тыс. человек. Итоговый рейтинг основан на сумме статистических данных, отражающих качество жизни с одной стороны, и народного доверия (как к городу в целом, так и к отдельным аспектам жизни) — с другой.