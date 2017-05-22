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15:13 (мск), источник: Nakanune.ru

Екатеринбург вошел в пятерку самых перспективных мегаполисов России

Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге самых перспективных российских мегаполисов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, его составил журнал «Русский репортер». По мнению независимых экспертов, уральская столица — это «современный мегаполис модернизационного типа». Она лидирует по таким показателям, как средний уровень заработной платы и оборот розничной торговли, при этом Екатеринбург остается городом с «большим потенциалом для пространственного, инфраструктурного, промышленного, инновационного, социокультурного развития».

Стоит отметить, что проект «Рейтинг российских мегаполисов» журнала «Русский репортер» учитывает только крупные российские города, число жителей которых превышает 600 тыс. человек. Итоговый рейтинг основан на сумме статистических данных, отражающих качество жизни с одной стороны, и народного доверия (как к городу в целом, так и к отдельным аспектам жизни) — с другой.

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